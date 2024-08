Como Gobierno y como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género estamos implementando diversas iniciativas para dejar un país con más herramientas para prevenir y enfrentar la violencia contra las mujeres.

Entre ellas está, por supuesto la Ley Integral, que viene a complementar los importantes avances legislativos que ha logrado nuestro país en las últimas décadas, los que hoy nos permiten contar no solo con mayores sanciones, sino también con una mejor tipificación, y, por ende, una mayor visibilización de esta realidad.

Pero necesitamos el compromiso de todos y todas y estos días son un momento propicio para demostrarlo.

Se avecinan las elecciones de representantes del gobierno regional, alcaldías y concejos municipales, y lamentablemente, ya comenzamos a escuchar de candidatos que se encuentran siendo investigados por delitos de violencia de género.

Si bien la actual normativa permite que personas formalizadas puedan inscribir su candidatura, los partidos políticos y los distintos actores que apoyan una candidatura tienen en estos momentos la oportunidad de dar una señal firme de compromiso ético y de intolerancia con la violencia hacia las mujeres. Se trata de una señal muy importante para la ciudadanía, sobre todo para las niñas y mujeres que han sido víctimas de violencia de género y que, por falta de apoyo o confianza en las instituciones, no se han atrevido a denunciar.

Porque denunciar nunca es fácil. Muchos de estos delitos ocurren en entornos cercanos y son cometidos por personas que abusan de la confianza que les ha sido depositada, por ello, cuando alguien se atreve a denunciar, debemos mostrar respeto y apoyo mientras dure el proceso ¿Cómo esperamos que las niñas y mujeres denuncien, si les enrostramos que no solo encontrarán detractores en sus círculos cercanos, sino también en el sistema?

Tal como lo señala la campaña de prevención de violencia del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, todas y todos contamos para llegar a cero violencia contra las mujeres. Y quienes hoy se postulan a estos cargos de representación popular, deben ser los mejores ejemplos.

Este llamado no va dirigido a un partido o sector político en particular, sino a todos, de gobierno y de oposición. Tenemos el deber de mostrarle a la ciudadanía que no hay tolerancia con la violencia hacia las mujeres y que este es un criterio a la hora de otorgar apoyo a un candidato. También es un llamado urgente a la ciudadanía, quienes definirán en las urnas a sus representantes.

- Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género