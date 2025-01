El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), deberá ausentarse durante los próximos días del municipio de Santiago, pero para participar en un importante foro internacional en Panamá.

La información se confirmó a través de una circular interna, a la cual tuvo acceso BioBioChile y que fue validada por la Municipalidad de Santiago, donde se confirma que el jefe comunal estará presente en el “Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe“.

Es por eso que, en su lugar, el administrador municipal, Claudio Portillo, quedará como subrogante desde este lunes hasta el viernes 31 de enero.

Asimismo, en el documento N°3 Subrogancia del Alcalde de Santiago se indicó que, tal como se explicó en el Concejo Municipal el 15 de enero, el viaje de Desbordes “no implica ningún gasto para el municipio“. Esto se debe a que tanto los pasajes como el alojamiento son costeados por los organizadores del evento, por lo que “no habrá cobro de viáticos ni de gastos” realizados por el alcalde de Santiago.

El alcalde de Santiago aseguró a BioBioChile que aceptó la invitación del CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) debido a que “tiene un enfoque en recuperación económica, inversión y en turismo“.

“Santiago está en una situación bastante compleja, como es sabido por todos, la disminución del turismo, el comercio, oficinas vacantes, delincuencia también desatada, pero lo estamos enfrentando. Bueno, la situación es bastante compleja en general y por eso hemos definido, por supuesto, que lo primero es recuperar la seguridad, lo segundo es limpiar, ordenar, volver a los estándares adecuados para que sea una comuna vivible, caminable y visitable”, dijo la autoridad.

Además, Desbordes recalcó en que “es súper importante destacar que para el municipio no hay ningún gasto, cero gasto, no viajaría si hubiera gasto municipal, porque hoy día no hay dinero en el municipio y el tema del presupuesto a mí es fundamental”.

La relevancia del foro internacional al que asistirá Desbordes

En lo que se refiere al viaje, este se lleva a cabo con el fin de “buscar alianzas que fortalezcan y promuevan el desarrollo económico y turístico” de Santiago.

Desbordes se reunirá con el alcalde del Distrito de Panamá, Mayer Mizrachi. También se contemplan reuniones con los encargados de las Naciones Unidas para el Turismo y de la CAF (Banco de desarrollo de América Latina y El Caribe) de Turismo, además de otras autoridades de Latinoamérica.

En esa instancia, se buscará “la sesión de la CAF para el mes de marzo de Santiago“, indican desde el municipio.

“Este encuentro será muy importante para la comuna, en orden a pedirle ayuda a la CAF en algunos proyectos, porque la única manera de reactivar la comuna de Santiago, el casco histórico, y otros importantes sectores de la ciudad, es con mayor seguridad y con un fuerte énfasis en el turismo interno e internacional“, expresó Mario Desbordes.

Según lo indicado por el municipio de Santiago, Desbordes estará presente en el foro internacional junto a otras autoridades.

Entre los asistentes confirmados se encuentran el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; el presidente del directorio del Metro de Santiago, Guillermo Muñoz Senda; el presidente de EFE, Erick Martin González; el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, entre otros.