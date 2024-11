La diputada Maite Orsini declaró ante el Ministerio Público que conversó con Jorge Valdivia la noche en que habría ocurrido la violación por la que se le acusa. Estos detalles se conocen luego de que la parlamentaria admitiera en redes sociales haber tenido contacto con una de las denunciantes del exfutbolista.

Recordemos que la diputada del Frente Amplio compartió un video en Instagram la noche del lunes, donde confirmó que conversó con una denunciante al contar con una persona conocido en común, con el fin de ofrecerle ayuda. Posteriormente, se dio cuenta de que lo más adecuado era limitarse a declarar ante la Fiscalía.

La parlamentaria declaró como testigo ante la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, y el fiscal adjunto Rodrigo Celis.

La revelación de la diputada Orsini a la denunciante de Jorge Valdivia

Según La Tercera, Maite Orsini confirmó al Ministerio Público el contacto con una de las denunciantes de Jorge Valdivia. La fecha del diálogo corresponde al miércoles 23 de octubre.

“En dicha conversación, yo le manifiesto a ella que no era necesario que me contara nada, o que me diera explicaciones, ni me dijera nada, pues, no era la idea que ella reviviera lo ocurrido, ni ponerla en alguna situación que le pudiera generar daño”, dijo la parlamentaria en su declaración a la Fiscalía, de forma similar a lo dicho en redes sociales el lunes.

“Pero me pareció importante contarle que esa noche, del domingo 20 de octubre, Jorge me mandó cerca de 100 mensajes desde, todo indica (que) dentro del departamento de ella, la denunciante”, agregó Orsini a los persecutores.

Asimismo, la diputada del Frente Amplio detalló que la conversación por chat inició alrededor de las 22:00 horas del domingo 20 de octubre. Este diálogo se extendió hasta pasada las 00:00 horas del lunes “de forma continua e ininterrumpidamente”.

“O sea, él me mandaba de a 30 mensajes y yo le contestaba de dos”, puntualizó la parlamentaria.

“Pero él siguió escribiéndome hasta un poco pasado las 12 y ahí me deja escribir. De esa conversación, a mí me pareció que él estaba en un estado emocional alterado, pero consciente, porque no estaba escribiendo incoherencias. Sabía lo que estaba escribiendo, pero estaba muy alterado, muy frustrado, muy enrabiado”, planteó Orsini.

El Ministerio Público volverá a pedir prisión preventiva para Jorge Valdivia este jueves en la Corte de Apelaciones de Santiago. Esto con el fin del exfutbolista vuelva a la medida cautelar que lo mantuvo en la cárcel de Rancagua. Esta decisión estuvo vigente hasta que el tribunal de alzada modificara la primera orden del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, dejándolo con arresto domiciliario nocturno.