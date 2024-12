Cathy Barriga salió de la cárcel de San Miguel después de que el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago modificara su medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario total. En ese contexto, la exalcaldesa tuvo palabras para el alcalde Tomás Vodanovic, a quien calificó como un “persecutor”.

La exalcaldesa de Maipú agradeció a las internas del Módulo 2 y a Gendarmería en su salida del penal capitalino.

“Quiero agradecer a todas las internas, a las cerca de mil mujeres que tuve el placer de compartir en distintas instancias. A gendarmería, que tiene una labor también muy difícil”, comenzó diciendo Barriga, en sus agradecimientos a las reclusas del módulo 2.

También se refirió al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, a quien calificó como un “persecutor”.

“Ustedes saben, acá hay un persecutor que es hijo del cuarto poder. Su papá es don Jaime Vodanovic“, lanzó Barriga refiriéndose al padre del alcalde de Maipú.

“Si me quieren dañar, si quieren debilitarme, aquí hay una sola persona que me persigue, pero no se da cuenta de que me está haciendo mucho más fuerte“, concluyó la ex jefa comunal.

Además, expresó su apoyo a las declaraciones de su esposo, el diputado Joaquín Lavín León, quien manifestó su “asco” por las “mentiras” del Ministerio Público y los querellantes. Estas palabras surgieron tras ser consultada sobre el argumento de la defensa de Barriga, que destacó la necesidad de su presencia en las terapias de su hijo con la condición TEA.

“Cualquier persona que se meta con un niño es un miserable”, expresó la exalcaldesa de Maipú.