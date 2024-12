Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Fiscalía de Talagante decidió no pedir medidas cautelares para el dueño de casa detenido tras disparar a un delincuente durante un robo con intimidación en Isla de Maipo. El incidente ocurrió en San Antonio de Naltagua, cuando los ladrones ingresaron a la parcela simularon ser carabineros. La víctima enfrenta cargos por porte ilegal de arma de fuego al utilizar una escopeta no registrada a su nombre. La Fiscal Jefa, Tania Sironvalle, confirmó que no se solicitarán medidas cautelares y la investigación continúa para esclarecer el robo violento y las circunstancias del arma utilizada. El ladrón herido de gravedad sigue en riesgo vital en el Hospital de Talagante tras recibir un perdigón en el rostro.