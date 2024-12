Una mujer de 91 años denunció el robo de $6 millones, ahorros de toda su vida, tras recibir en su hogar a un presunto técnico de una empresa contratista que presta servicios a VTR.

Según relató la víctima a CHV Noticias, el hombre había acudido por un problema con su televisión, pero habría aprovechado el momento en que ella fue al baño para cometer el delito.

De acuerdo con su testimonio, al volver, el trabajador expreso que tenía que irse de manera urgente y luego ella notó que la puerta de su dormitorio estaba abierta.

“Vi la cómoda que estaba un poco corrida, entonces la revisé y me di cuenta altiro que no estaba la chauchera con la plata, y me fui altiro a VTR… Tenía 6 millones”, explicó entre lágrimas.

El técnico, quien pertenece a una empresa externa contratada por VTR, negó las acusaciones. No obstante, la compañía confirmó que inició una investigación interna para esclarecer los hechos.

“Hemos decidido reintegrar el dinero a la señora (…) A su vez, nos hemos hecho parte del proceso judicial a fin de colaborar y alcanzar el esclarecimiento total de los hechos”, señalaron en un comunicado, según consignó el medio citado.

La afectada, quien trabajó toda su vida como empleada doméstica, expresó su dolor por el robo: “Trabajé toda la vida en casa particular y ahora que soy dueña y señora de mi casita (…) soy muy ordenada para mis cosas y me pasó esto”.

Actualmente, la Fiscalía Metropolitana Occidente se encuentra investigando el caso, mientras la víctima espera que se haga justicia.