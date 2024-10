El Primer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó a una mujer a 10 años de cárcel por un homicidio en Cerro Navia, donde entregó un arma a su hermano, autor del crimen que tuvo lugar en la intersección de calle Siberia y pasaje Las Torres en noviembre de 2019. La víctima fue herida en el abdomen y falleció a causa de los disparos. El hermano de la imputada ya cumplía una condena de 12 años por el mismo caso. La justificación de la condena se basó en el homicidio simple, y el tribunal decidió aplicar la pena mínima al no haber circunstancias que agravaran o atenuaran la responsabilidad de la acusada.

El tribunal confirmó de manera unánime la sentencia por el homicidio ocurrido en 2019. Según el fallo, el hecho sucedió el 19 de noviembre, a las 17:30 horas, en la intersección de calle Siberia y pasaje Las Torres.

La condenada entregó el arma a su hermano, quien disparó en más de una ocasión contra la víctima, hiriéndolo en el abdomen. La persona falleció por la gravedad de las heridas provocadas por los impactos balísticos.

El hermano de la mujer ya había sido sentenciado a 12 años de cárcel por el asesinato en Cerro Navia.

Justificación de la condena por el asesinato en Cerro Navia

El tribunal condenó a la imputada por el homicidio simple. Según el Código Penal, el delito está penado con presidio mayor en grado medio.

No obstante, como no hubo circunstancias que agravaran o atenuaran su responsabilidad, el tribunal decidió imponer la pena mínima dentro del rango permitido por la ley, ya que no se identificó un daño mayor causado por sus acciones.