Tras el anuncio de la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad en la comuna de Santiago, se generó una ola de críticas por parte de diversos políticos, entre ellos la alcaldesa de la comuna, Irací Hassler (PC), quien ha instado en varias ocasiones a las autoridades a escuchar a los expertos y evaluar la experiencia internacional.

Desde Dubai, este marte, el presidente Gabriel Boric dijo que está disponible para reevaluar la ubicación del penitenciario, situación que, asegura, ha hablado con Hassler, quien buscará la reelección a la alcaldía.

En este contexto, el candidato de Chile Vamos que disputará el sillón de la Municipalidad de Santiago, Mario Desbordes (RN), indicó a Emol que desde el día uno ha afirmado “no corresponder que la cárcel se ubique en ese lugar”. Sin embargo, lo que más le preocupa, es lo que se encuentra actualmente en el terreno: el Instituto de Investigación y Control del Ejército (IDIC), y para el cual no hay ningún proyecto futuro de ocuparse el lugar.

Lo anterior “me hace sospechar aun más de que se trata de un tongo. Las palabras de la ministra Vallejo enfrentadas a la alcaldesa no son creíbles. Hace un mes estaba haciendo campaña en Instagram por su compañera de partido, hoy aparecen enfrentadas, no es creíble. Ahora el Presidente (Boric) contradice a todo el mundo y dice públicamente que el lugar no está definido todavía y que las conversaciones pueden continuar con la alcaldesa, lo que acrecienta la tesis de que esto es una puesta en escena

De esa manera, sostuvo que hay “equipos de comunicaciones de la municipalidad con el asesor de la alcaldesa que coordina con el Segundo Piso toda esta estrategia (…) Yo quisiera seguir confiando en la institución y pensar que esto no es un tongo de ese calibre y que finalmente no van a decir ‘la cárcel no se hará en Santiago porque hemos escuchado a la alcaldesa’, dándole a la calidad de heroína que defiende a los vecinos, siendo que en tres años nunca ha ido a ese lugar”.

Así manifestó que existe “una puesta en escena tan evidente, donde imponen declaraciones para que aparezca la alcaldesa en defensa de los vecinos (….) Esta frase del Presidente Boric parece darle la razón a aquellos que acusan de tongo y que finalmente van a bajar la cárcel simulando que fue porque se escuchó a la alcaldesa”.

Finalmente, emplazó al ministro de Justicia, Luis Cordero, para que tome las decisiones. “El es un hombre serio, el Presidente ha caído al nivel de un activista de campaña más respecto de lo que es la alcaldía de Santiago, y desplegando a todas sus tropas para defender a la alcaldesa en esta elección”, cerró.