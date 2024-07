La exministra Karla Rubilar respondió al alcalde de Puente Alto, Germán Codina, luego de que él revelara un distanciamiento con la carta de la oposición a su candidatura, indicando que ella le notificó por mensaje de WhatsApp su decisión de no seguir adelante con su postulación. Rubilar explicó que debido a una situación familiar de salud complicada, ha reflexionado sobre su futuro político, recibiendo además la oferta de ser candidata a la Gobernación Metropolitana, pero tras consultar con su familia, amigos y hasta pedir ayuda a Dios, ha decidido que su lugar está en Puente Alto.

Será candidata por Puente Alto. Karla Rubilar le respondió al alcalde de esta comuna, Germán Codina, luego que este último revelara un distanciamiento con la carta de la oposición a esta alcaldía y dijera que ella le “notificó que no seguiría adelante con su candidatura”.

“El día 11 de julio ella me notificó por mensaje de WhatsApp que no seguiría adelante con su candidatura por Puente Alto. Obviamente, desde esa fecha hasta ahora, de manera infructuosa, he tratado de comunicarme con ella”, manifestó el jefe comunal.

En este sentido, la exministra de Desarrollo Social dijo que “como el alcalde Germán Codina bien sabe, he vivido semanas de una situación familiar de salud muy dura, que me ha mantenido alejada de la comuna y ha ocupado gran parte de mi tiempo. Además de generarme una reflexión sobre mi futuro político”.

“Durante estas semanas he recibido, además, el ofrecimiento formal para ser candidata a la Gobernación Metropolitana, porque existen encuestas que dicen que yo ganaría esa elección”, reveló Rubilar.

“Y si bien ser intendenta de la región Metropolitana, ha sido uno de los cargos más hermosos que he tenido a lo largo de mi vida, y agradezco enormemente a todos quienes creen que yo podría ser una gran gobernadora, lo cierto es que después de conversar con mi familia, con mis amigos e incluso yo que soy creyente, de pedirle ayuda a dios, he llegado al convencimiento de que mi lugar está en la comuna de Puente Alto“, aclaró Rubilar.

En este sentido, recalcó que ella quiere “ser alcaldesa de la comuna de Puente Alto. Voy a vivir en Puente Alto, para vivir sus sueños y sus dolores, y para compartir con ellos este sueño de tener un Puente Alto mucho mejor para todos”.

“Es por eso que le agradezco enormemente a todos quienes me han acompañado y han comprendido el proceso que he vivido, y quiero pedirle a ellos también que me ayuden a tener la fuerza para enfrentar este desafío. Para lograr convertirme, el 27 de octubre, en la primera mujer alcaldesa de Puente Alto. Estoy segura que juntos lo vamos a lograr”, sentenció la exministra.

Presidente de RN por candidatura de Karla Rubilar

El presidente de RN, Rodrigo Galilea, se refirió a la situación de Karla Rubilar, quien “ha pasado unas semanas muy duras, por la enfermedad grave de un familiar cercano. Y en ese tiempo ella ha tenido la oportunidad de reflexionar acerca de su futuro político en la vida de nuestro país”.

“Efectivamente, como ella dice, tenía la posibilidad de haber competido por la gobernación metropolitana. Pero lleva mucho tiempo involucrada, y siente que tiene que seguir involucrada junto con los vecinos de Puente Alto. Así es que en RN queremos agradecer este gesto, este compromiso… para seguir adelante con un desafío inmenso: convertirse en la primera alcaldesa de Puente Alto, convertirse en una gran alcaldesa, después de haber ganado una primaria de manera inapelable (…)”, señaló el líder del partido opositor.