El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, reveló un distanciamiento con Karla Rubilar, la carta de la oposición a la alcaldía, acusándola de bloquearlo en el celular y evitar contactarse para arreglar las relaciones y retomar la candidatura. Codina lamentó la falta de comunicación desde que Rubilar anunció por WhatsApp que no seguiría adelante con su candidatura, a pesar de sus intentos fallidos de contacto, incluso visitando su hogar. Mientras Codina descartó problemas de confianza en el municipio, instó a consultar a Rubilar sobre las razones del quiebre, destacando su postura de no permitir el uso de recursos municipales para campañas. Además, Codina reveló que Renovación Nacional veía a Rubilar como una carta para derrotar a Orrego en la carrera por la Gobernación. El municipio espera formalizar la decisión de Rubilar para enfocarse en un nuevo candidato, buscando un acuerdo de unidad y ofreciendo apoyo si ella busca postular a la Gobernación.

El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, reveló un distanciamiento con la que es la carta de la oposición a la alcaldía, Karla Rubilar.

“Durante dos semanas me ha tenido bloqueado en el celular, lo que me parece que no es la forma de conversar”, confesó.

En conversación con La Tercera, el jefe comunal sostuvo que Rubilar ha evitado contactarse para arreglar las relaciones y retomar la candidatura.

“El día 11 de julio ella me notificó por mensaje de WhatsApp que no seguiría adelante con su candidatura por Puente Alto. Obviamente, desde esa fecha hasta ahora, de manera infructuosa he tratado de comunicarme con ella”, señala.

Codina indica que la buscó por todas las vías, “incluso concurrí a su hogar para poder conversar”, afirmó. Sin embargo, no ha tenido éxito.

“Desde ese día en adelante, me dejó bloqueado en WhatsApp. (…) Ella ha recibido completamente mi apoyo, en todos los ámbitos que me ha requerido”, lamentó.

Respecto a las razones del quiebre, Codina instó a “preguntárselo a ella misma”, descartando que le falte gente de confianza en el municipio.

No obstante, en su respuesta aludió a que ha sido “estricto en que no se utilice absolutamente ningún recurso municipal para efectos de campaña”.

Además, manifestó que tras consultas con Renovación Nacional, supo que la veían como una carta para derrotar a Orrego en la carrera por la Gobernación, lo que considera “muy legítimo”.

Finalmente, desde el municipio esperan “formalice su decisión” para enfocarse en un nuevo candidato.

“Me interesa lograr un acuerdo de unidad que nos permita tener un candidato único y apoyar a Karla si es que busca ser la carta para la Gobernación”, concluyó Codina.