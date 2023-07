"Cuando yo asumo el cargo, yo no estaba en Chile. Cuando vuelvo, que fue en abril, inmediatamente me piden que firme unos tratos directos con unas fundaciones que yo no conocía (...)", manifestó la exseremi de Desarrollo Social.

La exseremi de Desarrollo Social de la región Metropolitana, Patricia Hidalgo, quien tuvo una polémica salida de su cargo el año pasado, afirmó ayer en una entrevista que le pidieron firmar tratos directos por más de 200 millones de pesos.

Recordemos que tras su salida en noviembre de 2022, la exseremi contó que durante su paso por la institución, fue objeto de presiones de parte de autoridades de Gobierno para que diera su voto a favor de proyectos de los que no estaba convencida.

Ahora, en medio del caso Convenios, Hidalgo contó sobre otras solicitudes que le hicieron cuando estaba en el cargo.

“Cuando yo asumo el cargo, yo no estaba en Chile. Cuando vuelvo, que fue en abril, inmediatamente me piden que firme unos tratos directos con unas fundaciones que yo no conocía, para albergues, para personas en situación de calle”, reveló la exseremi en el programa político Sin Filtros.

Al ser consultada sobre quién le pidió esto, ella dijo que fue su asesor directo, su “jefe de gabinete”.

“Yo iba camino a una actividad en Ñuñoa, me llama por teléfono, me dice seremi tiene que volver y firmar urgentemente unos tratos directos, porque hay que levantar cinco o siete albergues”, señaló Hidalgo, haciendo hincapié en que esto está todo público.

“¿Tratos directos? Sí, me dice, lo que pasa es que se les cayó la licitación que la hicieron cuando usted todavía no asumía el cargo ¿Y quiénes son las fundaciones? No sé, me dice, no las conozco”, detalló la exseremi.

Exseremi de Desarrollo Social revela que firmó tratos directos con fundaciones

Respecto a los montos, Hidalgo dijo que “eran más de 200 millones en total, porque eran varios albergues. Entonces, que se ejecutan además durante el invierno”.

“Yo automáticamente y la persona que era mi asesor, que me conoce, que además era jefe de carrera de Servicio Social antes de entrar al Gobierno, de trabajar conmigo (…) me dice seremi yo no los conozco, yo creo que usted debiese mirarlos, pero por supuesto, dile que yo no voy a firmar”, relató la exfuncionaria.

Hidalgo comenta que fue ahí cuando recibió el llamado de Francisca Gallegos, militante de Revolución Democrática y jefa de División.

“Me dice seremi, mire lo que pasa es que usted va a tener que firmar estos tratos directos. Yo la escuché, la dejé que hablara, y luego le dije discúlpame, pero yo no soy un buzón, yo no voy a firmar tratos directos que yo no sepa, ¿por qué? ¿cuánto monto? ¿con quiénes? ¿hicieron licitación primero? (…) Yo necesitaba entender cosas”, expresó Hidalgo.

La exseremi también comentó que cuando era concejala, “por mucho menos, yo le negué tratos directos a un alcalde, porque me dediqué a fiscalizar al alcalde, que es lo que deben hacer los concejales”.

Según precisa Hidalgo, Francisca Gallegos le dijo que “ella estaba de subsecretaria subrogante, porque la subsecretaria parece que estaba en el extranjero. Me dice venga si quiere al Ministerio, yo le puedo mostrar los antecedentes, porque esto se tiene que hacer así, pero hay que hacerlo rápido, porque la ministra nos está pidiendo que tengamos albergue, y es obvio que había que hacerlo rápido”.

“Y ahí mi repuesta fue por qué lo están haciendo recién ahora, o sea el invierno está a un mes y ustedes están licitando en abril”, sentenció la exseremi.

Recordemos que en ese tiempo la cartera de Desarrollo Social era liderada por Jeannette Vega, quien dejó el cargo en agosto del año pasado.