"Hasta hoy, todo lo que él ha dicho, que es falso, falsedad absoluta, no lo ha probado, no nos ha querido entregar información. Se la hemos pedido por transparencia", aseguró la exseremi de Desarrollo Social de la región de Metropolitana, Patricia Hidalgo. Además, emplazó al Ministro Jackson a entregar todas las pruebas que crea necesarias para su defensa ante la querella interpuesta en su contra, ya que "él no tiene cómo probar que yo no hice denuncias".

La exseremi Patricia Hidalgo se presentó este viernes ante la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, donde se mostró convencida de los antecedentes entregados al comité que se encuentra investigando esta acción judicial contra el secretario de Estado.

En concreto, Hidalgo sostuvo su acusación sobre las presiones indebidas recibidas por parte de autoridades de Gobierno, principalmente por el Ministro Jackson, quien le habría solicitado su renuncia por “pérdida de confianza”.

Ante ese escenario, la exseremi de la región Metropolitana explicó que, si bien los telefonazos y mensajes que le llegaron no fueron por parte directa de él, se debe investigar si también fueron órdenes del Ministro dichas acciones.

“Él no me dio las instrucciones directamente. Sin embargo, a través de su subsecretaria recibí llamados telefónicos y mensajes de WhatsApp. Él es el superior jerárquico de la subsecretaria. Por tanto, lo que se tiene que investigar ahora es si él estaba en conocimiento y si también fue parte de estas instrucciones”, detalló.

Cabe recordar que fue el 30 de noviembre cuando la cartera encabezada por Giorgio Jackson, anunció la renuncia de Patricia Hidalgo a través de un breve comunicado.

Del mismo modo, las presiones que acusa la exseremi de Desarrollo Social se deben a los mensajes y llamados efectuados por las autoridades superiores hacia ella, donde se le obligaba a votar a favor de proyectos que cuestionaba.

Hidalgo por acusaciones de Jackson: “Es falso, falsedad absoluta”

Entre las explicaciones presentadas por el Ministro de Desarrollo Social sobre la salida de Patricia Hidalgo de la cartera, Jackson acusó que la exseremi rechazó asistir a una reunión donde se abordaría la presunta violación a una niña.

Respecto a esto, Hidalgo aseveró que dicha acusación correspondía a una falsedad absoluta y que por ello no ha presentado evidencia alguna el Ministro.

“El Ministro Jackson comete algo muy grave conmigo, que es acusarme de un delito de mucha gravedad, que es el no hacer denuncias en caso de supuestas violaciones de niños, niñas o adolescentes en nuestro país”, sostuvo.

En tanto, agregó que esas declaraciones Jackson también van a ser puestas en conocimiento de Ministerio Público a través de una querella por injurias y calumnias.

“Porque hasta hoy, todo lo que él ha dicho, que es falso, falsedad absoluta, no lo ha probado, no nos ha querido entregar información. Se la hemos pedido por transparencia”, insistió la exseremi. Asimismo, aseguró que “no nos quiere entregar nada respecto a las acusaciones que él me hizo. Y yo pienso que eso fue porque él sabía que yo iba a decir la verdad respecto de esto”.

Sobre la polémica situación por cual la exseremi mantiene su acusación, ella sostiene que le informó de las presiones a Jackson ese 30 de noviembre, puesto que “él tenía que estar en antecedente de que esto estaba pasando”.

Por esto, Hidalgo mencionó que “probablemente como una forma de amedrentarme, intentó acusarme de algo que hoy no tiene cómo probar. Porque él no tiene cómo probar que yo no hice denuncias”.

Además, enfatizó en que no sólo ella habría sufrido estas presiones, sino que posiblemente “hacia otro Seremi también”. Asimismo, la exseremi calificó estos hechos como gravísimos.

Jackson “nunca me habló de pérdida de confianza”

“El 30 de noviembre, fue el único día en que pudimos conversar en persona. Cuando él me dice que yo no le hago caso a mis superiores jerárquicos, porque él nunca me habló de pérdida de confianza, eso es lo decía el papel, me dice que ‘eso es lo formal. Pero en lo informal usted no acata las órdenes de sus superiores jerárquicas’, en este caso era la subsecretaria y la delegada”, precisó Hidalgo.

Por otro lado, la exseremi manifestó comprender algunas posibles confusiones por parte del jefe de la cartera de Desarrollo Social.

“Entiendo que el Ministro, probablemente tanto de estatus administrativos, quizás no conoce. Él antes había sido congresista, parlamentario, por lo tanto, quizás no sabía lo ilegal que era ejercer esas presiones sobre una autoridad”, apuntó.

En esa línea, aclaró que “quizás él tampoco tenía todos los antecedentes a la vista, quizás si los hubiese tenido su forma de reaccionar hubiese sido distinta y no me hubiese acusado en la forma en que lo hizo”.

“Que lo haga, que me acuse”

A pesar de la empatía demostrada, Patricia Hidalgo hizo un llamado al Ministro Jackson a demostrar cada parte sus acusaciones presentadas ante la Comisión Revisora y los tribunales competentes.

“Porque hoy él tiene que demostrar las acusaciones graves que él me hizo, así como yo estoy demostrando y entregando todos los antecedentes de que yo sí recibí presiones indebidas”, argumentó.

Asimismo, señaló que ella ha “hecho lo que hay que hacer, poner los antecedentes a disposición de la Fiscalía a través de una querella en los tribunales. Espero lo mismo de un Ministro de Estado, que lo haga, que me acuse“.

Sobre estos, la exsecretaria aseguró tener los respaldos, “ya están en conocimiento de Fiscalía, algunas también han sido filtradas a los medios de comunicación. Y yo tampoco tengo problema con entregarla, porque creo que es importante informar que la ciudadanía sepa que así no se gobierna, así no se puede gobernar ni administrar un país.

“La cuarta oportunidad que se me presionó para votar de una determinada manera, lo tuve que hacer porque era una obligación mucho más taxativa, en el sentido que la subsecretaria me dijo ‘es tu obligación Patricia y son las órdenes e instrucciones del Ministerio del Interior”, cerró Hidalgo.