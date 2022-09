"Yo evito los prejuicios, y por eso mismo me pasó", dijo la conductora de aplicación, que fue víctima de un asalto armado en Puente Alto, el cual logró frustrar.

La conductora de aplicación móvil, que fue víctima de un asalto armado en la comuna de Puente Alto, relató a BioBioChile los minutos de terror que vivió luego de que un grupo delictual, que se hizo pasar por clientes de “Didi”, la abordaran para robarle todo lo que encontraran.

El hecho ocurrió la noche del miércoles, cuando la profesora de Educación Física, con más de mil viajes en la aplicación, recogió a 3 pasajeros jóvenes que se encontraban en un punto de la capital que ella conoce muy bien.

“Cuando entraron al auto me pagaron la carrera, me dieron $3.000. Yo le dije que me la diera después, cuando la aplicación dijera, pero estaban como raros“, relató la afectada, que tiene dos hijos pequeños.

Durante el trayecto, el grupo de asaltantes -quienes estaban con mascarilla y gorro- no habló en ningún momento, por lo que la conductora comenzó a sospechar.

“En un momento, uno le dijo al otro que llamara a la mamá, pero se notó que nunca habló con nadie. Menos mal ese era un sector conocido mío, yo les preguntaba cosas, pero ellos no sabían nada (…) Yo ya me empecé a asustar”.

La mujer, en conversación con BioBioChile, explicó que pertenece a un grupo de conductores de aplicación de la región Metropolitana, quienes reportan sus trayectos en casos de emergencia.

“Ahí nos organizamos y vamos hablando a través de radio. Así hemos evitado algunos asaltos hacia nosotros, pero justo cuando yo iba a responder a mis compañeros, uno de ellos (delincuente) me agarró del cuello y me puso la pistola”, rememoró la afectada.

Con una gran violencia, el grupo se bajó del automóvil mientras uno de ellos amenazó a la mujer con un arma de fuego, pero gracias a su rápida acción, logró reportar que estaba siendo asaltada a una central de emergencias.

Es por lo anterior que la conductora de “Didi” vio “la oportunidad de escapar, prendí el auto, porque me lo habían apagado, ahí sonó por los parlantes que me habían contestado de la central, y ellos escucharon, entonces ahí escaparon, solo me robaron dinero en efectivo y yo aceleré“.

“Tenía mucha rabia, como soy profesora, pensamos que lo que menos queremos es tener adolescentes delinquiendo, y lo que más queremos es educarlos”, manifestó.

“Yo evito los prejuicios, y por eso mismo me pasó”

La afectada explicó que ella reside en la comuna de Puente Alto, por lo que conoce el área, así como también a las personas que viven allí. “Puente Alto está muy estigmatizada, y eso me molesta. Yo viví en una población y tengo muchos conocidos que se visten de una manera que provoca susto. Yo evito los prejuicios, y por lo mismo me pasó“, declaró.

En la misma línea comentó a BioBioChile, que algunos de sus compañeros y compañeras que trabajan en las aplicaciones de transporte, prohíben llevar adolescentes durante sus viajes para evitar posibles robos.

Luego del incidente, la mujer se dirigió hasta la 38° Comisaría de Puente Alto, en donde realizó la correspondiente denuncia, mientras que hoy en la mañana, personal de la PDI perició su automóvil.

Cabe destacar que aún no se registran personas detenidas por este intento de robo.