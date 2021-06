Una curiosa comparación realizó la derrotada candidata del Frente Amplio, Karina Oliva, quien perdió la elección ante el DC Claudio Orrego en la carrera por la Gobernación Metropolitana.

Con el 99,99% de las mesas escrutadas, Orrego logró un 52,71% versus un 47,29% de Oliva. El triunfo del exintendente se explica por una gran votación en las comunas del sector oriente, en comparación con una baja participación en comunas de la representante de Comunes tuvo una amplia ventaja.

Durante la tarde del lunes, Oliva posteó en su cuenta de Twitter una curiosa comparación sobre su campaña y dijo ser como el exDT de la Selección Chilena, el argentino Marcelo Bielsa; y no como otro entrenador de La Roja, Nelson Acosta.

La excandidata indicó que “hicimos campaña a lo Bielsa. No a lo Acosta. Dejamos todo en la cancha, jugamos hacia delante, sin colgarnos al arco, fortalecimos el medio campo y la delantera, pero no basta”.

“Siempre como Bielsa, con épica, disciplina y convicción. A militar la vida y el proyecto”, cerró.

Desde el Frente Amplio muestran cierta predilección por las “enseñanzas” del actual entrenador del Leeds United de la Premier League anoche.

Sin ir más lejos, anoche el candidato presidencial del conglomerado, Gabriel Boric, realizó una autocrítica de la derrota de Oliva citando al exfutbolista.

Como enseña el profe Bielsa, es en la derrota cuando más se crece y se forjan a fuego los liderazgos. No sacamos nada con solo apuntar al adversario si no somos capaces de mirar los errores propios. En esta elección no logramos convocar lo suficiente y debemos trabajar en ello.

— Gabriel Boric Font (@gabrielboric) June 14, 2021