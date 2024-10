Alejandro Navarro entregó sus reflexiones tras pasar a la segunda vuelta para liderar el Gobierno Regional (GORE) del Bío Bío, donde se enfrentará a Sergio Giacaman.

En conversación con Radio Bío Bío, el exsenador se mostró conforme con la votación obtenida -que alcanzó un 19,26%-, afirmando que “le ganamos a los republicanos solitos”.

En ese sentido, agregó que “esperaría que sea una campaña limpia (…) Yo espero que se juegue limpio”.

Consultado sobre su cercanía con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, el exparlamentario expresó que “yo he señalado que quiero ser gobernador de la región del Bío Bío. Esto es lo que estamos definiendo, no política internacional”.

“Lo que la ciudadanía quiere es pegarle duro a la delincuencia, y yo espero que este sea un tema de unidad amplia, de todos”, expresó el postulante a gobernador del Bío Bío.

Sus definiciones no se detuvieron allí, acotando que “yo no he sido regalón de ningún gobierno y tampoco de este de Gabriel Boric. No he sido regalón nunca”.

En lo referido a las elecciones del pasado fin de semana, Alejandro Navarro precisó que “el gran ganador fue el voto nulo (…) Los nulos sacaron más que la primera mayoría y eso es un tema del cual hay que tomar nota”.

En relación con temas de seguridad, Navarro manifestó que “si hay que tener a las Fuerzas Armadas en la calle para proteger la seguridad de la población, de la ciudadanía, lo vamos a hacer sin dudarlo un minuto si las condiciones así lo ameritan, pero no es la solución definitiva”.

Respecto a temas relacionados con materias económicas, sentenció que “yo digo más Estado, mejor Estado, para más mercado”.

Puedes escuchar la entrevista completa a continuación: