Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

En septiembre se discutirá el sobreseimiento definitivo en la acusación presentada por trabajadores eventuales de Puerto Coronel contra el gerente de la empresa por el delito de soborno a particulares, en el marco de una reunión con portuarios no contratados previo a la creación de un nuevo sindicato. La querella acusaba a Patricio Román, gerente de la empresa, de ofrecer compensaciones en dinero a los trabajadores no contratados para formar un nuevo sindicato, sin embargo, la fiscal adjunta Glenda Lagos solicitará el sobreseimiento definitivo del caso argumentando que el ejecutivo no solicitó ni aceptó un beneficio económico. El abogado Andrés Durán, representante de los trabajadores eventuales, criticó la decisión de la fiscalía, alegando que aún no se han realizado diligencias suficientes para cerrar la causa. La audiencia para discutir el caso se llevará a cabo en Concepción el 26 de septiembre.