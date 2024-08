En el marco de una reunión con trabajadores de Huachipato, el ministro de Economía, Nicolás Grau, protagonizó este lunes un tenso momento con los alcaldes Henry Campos y Antonio Rivas -de Talcahuano y Chiguayante, respectivamente-, a quienes pidió retirarse de dicho encuentro.

Lo anterior, en el marco de la crisis que atraviesa la compañía siderúrgica tras anunciar su cierre indefinido para septiembre próximo.

En ese contexto, el secretario de Estado se reunió con representantes de los trabajadores de la empresa en el Sindicato Enap-Petrox, ubicado en Concepción.

Eso sí, la cita se vio interrumpida algunos instantes cuando el titular de la cartera de Economía solicitó la salida de ambos líderes comunales del lugar, apuntando que el encuentro era solo con los representantes de los trabajadores.

Ante ello, el alcalde de Talcahuano no ocultó su molestia, aseverando que “desde el primer minuto el ministro no quiere que yo esté presente en esta reunión, por lo tanto, yo para no interferir con las acciones que corresponden y que tienen que hacer los dirigentes, yo me voy a retirar”.

“Pero voy a manifestar mi molestia -evidentemente- por lo que está haciendo, que no corresponde”, agregó Campos, instante en que el ministro Grau intervino, acotando que “quede claro, la decisión es mía, no de ellos (los trabajadores)”.

La máxima autoridad de Talcahuano no se detuvo allí, afirmando que “te lo digo abiertamente; el que avisa no es desleal, y yo te estoy avisando que voy a pelear por esto, porque no corresponde que hoy día la comuna que tiene mayor afectación, hoy día nos estén discriminando”.

Por su parte, el ministro Grau retrucó, precisando que “si usted quiere juntarse conmigo no tengo ningún problema, lo que pasa es que esta es una reunión con los sindicatos”.

Una suerte similar corrió el alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, a quien el equipo del secretario de Estado le solicitó retirarse de la reunión en cuestión.

Asimismo, Rivas señaló que “nosotros somos portadores de la realidad, de la cruda realidad social que tiene que ver con la salud, con la seguridad, con una serie de impactos”.

“A nosotros nos parece incómodo, creo que desaprovecha el ministro la posibilidad que nosotros le transfiramos toda la preocupación de los que representamos a la ciudadanía en la región”, añadió el alcalde de Chiguayante.

Tras la reunión en cuestión, el ministro Nicolás Grau señaló que “esta reunión, habíamos conversado que iba a ser con los sindicatos y las autoridades económicas de la región (…) Los alcaldes fueron informados que después en la reunión que tengamos con el gobernador estaban invitados a tener una conversación con nosotros, y que por supuesto estoy disponible a juntarme con ellos”.