El ministro de Economía, Nicolás Grau, le respondió al alcalde de Talcahuano, Henry Campos, luego que este acusara que “lo echó” de una reunión sostenida con sindicatos de trabajadores de Huachipato.

Cabe recordar que el secretario de Estado llegó a la región, precisamente, para mantener una reunión con sindicatos de la empresa, para abordar medidas tras el bullado anuncio de cierre.

En conversación con Radio Bío Bío en Concepción, el ministro fue consultado por el “impasse” durante la reunión con dirigentes, donde le pidió a los alcaldes de Talcahuano y Chiguayante salir.

“No estaba pensado para alcaldes y le manifesté eso. Le dije -al alcalde de Talcahuano-, me puedo juntar contigo después y él no llegó, no sé las razones.”, agregó.

“No se trata de él, ni tampoco de mi. Se trata de los trabajadores de Talcahuano y de sacar la pega adelante y él sabe que podemos conversar y es eso lo que debe importar”, puntualizó.

Ministro Grau: “Huachipato le falló al país”

Por otro lado, el secretario de Estado detalló que le “causó molestia” todo lo que ocurrió con la compañía siderúrgica durante el último tiempo.

Específicamente, por el esfuerzo del Ejecutivo, sumado a la movilización de los trabajadores para que, finalmente, el cierre fuera anunciado de igual manera.

En este sentido, Grau acotó que “la empresa falló, le falló al país y a la región” y espera -dijo- que la empresa se haga cargo, en parte, de la situación que va a generar.

Además, agregó que CAP tiene los recursos como para crear, por ejemplo, fondos y que “puede, y debe, ayudar en la salida por la forma en que le falló al país“.

También, detalló el plan de Gobierno en cuanto al fortalecimiento de la inversión en la región.

Escucha la entrevista completa a continuación: