El cuerpo de una mujer sin vida se encontró este miércoles en la comuna de Florida, en la región del Bío Bío.

El hallazgo ocurrió en el sector Lo Carrasco, siendo los primeros en concurrir al sitio del suceso personal de Carabineros.

De acuerdo con la información preliminar, tras el análisis externo del cadáver habría intervención de terceros en el deceso. Situación que deberá establecer el Servicio Médico Legal.

La fiscal de sitio del suceso, Carmen Luz Flores, se dirige al lugar con el equipo ECOH (Equipos de Crimen Organizado y Homicidios).

Mujer desaparecida en Florida

Es preciso indicar que en la comuna hay una denuncia por presunta desgracia por la desaparición de Daniela Antonia Olate Venegas, de 23 años.

A la joven se le perdió el rastro el 16 de julio a las 12:00 horas, en el sector El Álamo, cuando esperaba un bus con destino a Concepción.

El último contacto lo tuvo con Constanza, su hermana, a quien le escribió para contarle que un hombre la llevaría a su casa. Luego de eso no contestó ninguna llamada ni mensajes de WhatsApp.

La mujer dice que el trayecto no dura más de una hora, entonces no hay ningún motivo para que ella no volviera a su casa.

La joven estudiante mide 1.50, es de tez blanca, pelo negro, delgada y cuando salió de casa usaba un polerón de chiporro rojo, jeans claros, una bufanda café y zapatillas rosadas. Su familia realizó la denuncia por presunta desgracia y el fiscal Andrés Barahona, instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI.