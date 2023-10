La tarde de este viernes se dio por finalizada la declaración del gobernador Regional del Bío Bío, Rodrigo Díaz, en calidad de testigo y querellante por el llamado caso Convenios.

En ese sentido, la máxima autoridad de la región se mostró conforme de haber cooperado en la indagatoria, entregando una serie de antecedentes.

A su vez, si bien Díaz espera que el Ministerio Público determine todas las responsabilidades penales, cree que donde hay delitos funcionarios es en la arista Fundación Mi Hogar Asuncionista.

Asimismo, consultado por Radio Bío Bío respecto si pensaba similar respecto a la arista de la Fundación En Ti, indicó que – a su juicio- ahí sí veía delitos, pero que funcionarios del Gobierno Regional no tuvieron injerencia.

Además, a la luz del trance que ha vivido en el marco del Caso Convenios, Díaz se refirió a una posible repostulación a su cargo el próximo año.

Al respecto, precisó que “tengo una primera aproximación a decirle que no repostular, independiente del resultado, sería casi como reconocer que he estado involucrado en algo ilícito y no lo he estado”.

“Mi honra la tengo que defender trabajando mucho y que sea la ciudadanía la que resuelva, más allá de aquellos que es competencia los tribunales de justicia”

“Cada día tiene su afán”, sentenció Rodrigo Díaz tras su salida del edificio de la Fiscalía Regional del Bío Bío.