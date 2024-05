El fútbol en Londres está en llamas. Esto luego de un gesto de Tottenham el último fin de semana que desató la furia de los seguidores del Arsenal, su gran archirrival de la ciudad.

Resulta que los Spurs superaron en casa a Burnley, 2-1, y tras el partido despidieron la temporada: los jugadores dieron la vuelta junto a sus familias y agradecieron a los hinchas por el año juntos.

El mismo club compartió imágenes del momento en sus redes sociales. El mensaje fue contundente: “Gracias por su increíble apoyo”, dando por cerrado todo.

La acción no gustó nada en la ‘vereda del frente’. ¿El motivo? Tottenham debe medirse este martes, de nuevo en su estadio, contra el Manchester City, equipo que pelea el título precisamente con Arsenal.

Thank you for your incredible support 🤍 pic.twitter.com/DJlyEZ0ymZ

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 11, 2024