El gobernador del Bío Bío Rodrigo Díaz, se reunió el miércoles con cuatro alcaldes de: Lebu, Cañete, Los Ángeles y Alto Bío Bío, para analizar la nueva medida decretada por el Gobierno sobre el Estado de Emergencia. Una autoridad manifestó que no generará paz, sino por el contrario, podría hacer la solución más compleja. Por otro lado, rechazan la medida porque no soluciona el conflicto principal.

Alcaldes de las provincias del Bío Bío y Arauco se reunieron con el gobernador regional para discutir y analizar el Estado de Excepción decretado por el Gobierno para estos territorios.

Algunos ediles esperan que no se transforme en “un baño de sangre” y otros aún se preguntan por qué fueron incluidos, ya que en sus comunas nunca se han registrado hechos de violencia.

La reunión fue citada por Rodrigo Díaz con los alcaldes de las comunas de las provincias de Arauco y Bío Bío para analizar el Estado de Excepción decretado por el Gobierno frente a los últimos hechos de violencia.

El alcalde de Cañete Jorge Radonich, fue crítico con el Gobierno e insistió en que se debe privilegiar el diálogo por sobre las demostraciones de fuerza para evitar que existan víctimas fatales.

“Lejos de pacificar pueden haber situaciones mucho más delicadas y complejas (…) Es preocupante la situación. Ojalá se actúe con mucho criterio”, manifestó Radonich.

Por otra parte, el edil de Lebu y presidente de Arauco 7, Cristián Peña, espera que la medida tomada por el Gobierno de resultados, aunque hizo hincapié en que es necesario el diálogo.

“Ojalá esto resulte y ayude a generar mayor tranquilidad a la gente de la provincia de Arauco(…) Muchas veces se tapa el oído el Gobierno en no entender de que la solución no está solo en la fuerza“, declaró.

La autoridad de Alto Bío Bío, Nibaldo Piñaleo, cree que no corresponde esta medida. Según explicó, es necesario avanzar en otro tipo de soluciones: “No fue comunicada, no fue socializada y no es la forma de dar una solución a nuestras demandas”.

Mientras que el alcalde de Los Ángeles, Esteban Krause, cree que la decisión debió haberse consultado a los alcaldes de comunas como Laja o Yumbel, donde no se han registrado hechos relacionados a los motivos del decreto de Estado de Excepción.

El gobernador regional del Bío Bío, Rodrigo Díaz, indicó que en reunión con el jefe de la Defensa Nacional para la zona, el contralmirante Jorge Parga, por el momento no habría restricciones a la libertad de movimiento.

Recordemos que el encargado regional de la Macrozona de seguridad en el Bío Bío, Roberto Coloma, aseguró que en caso que el personal militar sea atacado en medio de operativos o controles, estos podrían responder usando la fuerza.