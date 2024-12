El informe de la organización internacional Centre for Research on Energy and Clean Air reveló más de 500 muertes relacionadas con la contaminación del complejo termoeléctrico Ventanas de Puchuncaví entre 2013 y 2020 en la región de Valparaíso. Se detectaron altas concentraciones de dióxidos de azufre y nitrógeno en la comuna, con impactos registrados incluso en la región Metropolitana. El informe también menciona más de mil consultas de urgencias por asma, 500 nacimientos de niños con bajo peso y 200 nacimientos prematuros. Expertos destacan la necesidad de una diversificación en la matriz energética de Chile para abordar la contaminación atmosférica. Por su parte, líderes locales señalan la urgencia de una normativa ambiental más efectiva y califican el impacto en la salud y calidad de vida de la comunidad como un crimen. Las autoridades locales se negaron a comentar sobre el informe.

La organización internacional Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) emitió un informe que reporta más de 500 muertes vinculadas con la contaminación producida por el complejo termoeléctrico Ventanas de Puchuncaví, entre 2013 y 2020, en la región de Valparaíso.

Tras monitoreos se evidenció la presencia de dióxidos de azufre y nitrógeno con altas concentraciones en los alrededores de la comuna, que incluso lograban alcanzar a la región Metropolitana.

En un intervalo de tiempo que va desde 2013 a 2020 se registraron más de 500 muertes asociadas a la contaminación producida por el complejo de carbón Ventanas de la comuna de Puchuncaví, esto según un informe emanado por la organización internacional Centre for Research on Energy and Clean Air.

El documento da cuenta, además, de más de mil consultas de urgencias por asma, más de 500 nacimientos de niños con bajo peso y más de 200 nacimientos prematuros.

Esto se suma a los rangos de alcance de los diversos agentes contaminantes, que incluyen material particulado y dióxidos de azufre y nitroso, cuyas afectaciones fueron registradas, incluso, en la región Metropolitana.

Al respecto, Lorena Jorquera, académica de la Escuela de ingeniería de Construcción y Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y experta en gestión ambiental, detalló que la quema de combustibles fósiles ha generado un aumento de los contaminantes atmosféricos, lo que se produce debido a la poca diversificación de la matriz energética en Chile.

Por su parte, María Araya, presidenta del Consejo Constitutivo del Hospital Adriana Cousiño, indicó que es fundamental el trabajo territorial para exigirle a las autoridades ponerse al nivel de los países europeos ante la falta de una normativa ambiental eficaz.

Olga Garri, dirigente social de Quintero, calificó este informe como “lapidario” y recalcó que el daño generado en la salud, la economía y la calidad de vida de la comunidad de Quintero es un crimen.

Radio Bío Bío tomó contacto con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso y la de Quintero, Puchuncaví y Concón para conocer sus reacciones tras este informe, pero comunicaron que no se referirán al tema.