Tomás Vodanovic Escudero se convirtió en uno de los ganadores de esta jornada de elecciones. Su amplia ventaja lo convirtió en el nuevo -y reelecto- alcalde de Maipú en la región Metropolitana.

El candidato por la alianza Contigo Chile Mejor obtuvo el 70,04% de los votos.

El sociólogo fue militante por el Frente Amplio. Y en 2021 también obtuvo el triunfo por la comuna con el 46,82%. Esta vez, el resultado fue aplastante.

“Algunos problemas vamos a ser capaces de resolverlos, otros no. Algunos sueños vamos a poder cumplirlos y probablemente otros no. Hay proyectos que podremos materializar y otros no. Pero lo que no podemos traicionar nunca es la nobleza de los recursos utilizados”, dijo Vodanovic tras conocer los resultados.

El actual jefe comunal se perfila así como unas de las grandes cartas oficialistas para las futuras elecciones presidenciales.

Tomás Vodanovic: 70,04 %

Enrique Bassaletti: 17,40%

Viña del Mar

Macarena Ripamonti también logró lo suyo con el 51,41% de los sufragios. Con ese resultado dejó atrás a Iván Poduje, que sólo obtuvo el 41,41%.

La militante del Frente Amplio iba por la reelección por la alcaldía de Viña del Mar, la que en 2021 también consiguió con un 38,50%.

“Un total agradecimiento por la oportunidad que me ha dado Viña del Mar nuevamente”, expresó esta noche. Manifestó que el trabajo siempre ha sido en equipo con los vecinos y vecinas de la ciudad.

Macarena Ripamonti: 51,41%

Iván Poduje: 41,41%

Puente Alto

Otra de las sorpresas esta noche la dio Matías Toledo Herrera, candidato independiente por Maipú, comuna de la región Metropolitana.

El resultado que obtuvo de 51,42% dejó atrás a Karla Rubilar, la apuesta de Chile Vamos. Esta misma candidata expresó hoy, tras los resultados que:

“Uno tiene que ser humilde y reconocer la derrota. Lo primero, felicitar al candidato que ha ganado esta elección. Decirle que tiene un desafío precioso que es liderar la comuna más grande de Chile. A mi juicio, la comuna más importante de este país, y de verdad espero que la cuide, que cuide a Puente Alto”.

Matías, a través de un video en redes sociales expresó que la comuna lleva años de abandono y que él lleva más de 18 años trabajando en la calle para cambiar ese escenario.

Con esto, la derecha pierde uno de sus principales bastiones en la capital, donde gobernaron por prácticamente dos décadas.