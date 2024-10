El actual alcalde de la comuna de Maipú Tomás Vodanovic, quien busca la reelección, ya celebra su triunfo tras un aplastante 70% de los votos obtenidos.

Y es que según los datos entregados por el Servicio Electoral, Vodanovic lleva una aplastante mayoría del 70,16%.

Lo anterior, según los datos obtenidos de 74 mesas escrutadas de un total de 1.020 mesas, lo que corresponde al 7,25 %.

Sin embargo, el actual alcalde ya se dio por ganador y celebró su triunfo públicamente donde afirmó que su reelección “es un agradecimiento a la buena gestión pública”.

En tanto, Enrique Bassaletti, candidato por el Partido Republicano lleva, hasta el momento, un 17,7% de los votos obtenidos, dejando así un gigantezco margen.

“Algunos problemas vamos a ser capaces de resolverlos, otros no. Algunos sueños vamos a poder cumplirlos y probablemente otros no. Hay proyectos que podremos materializar y otros no. pero lo que no podemos traicionar nunca es la nobleza de los recursos utilizados”, dijo Vodanovic.

Además, agregó que “la mejor manera de decir, es hacer y tenemos que seguir demostrando con hechos concretos”.

“Tenemos mucho que avanzar y sabemos que hay materias pendientes y seguiremos trabajando por aquello”, puntualizó el jefe comunal.

Finalmente, Tomas Vodanovic aseguró que su “compromiso es quedarme por los próximos cuatro años trabajando día a día y dando lo mejor de mi por materializar el proyecto comunal al cual la gente le dio hoy el respaldo“.

Sigue la transmisión de Bío Bío: