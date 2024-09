Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Este miércoles, abogados de familias afectadas por el megaincendio de febrero en Valparaíso interpusieron una querella por cuasidelito de homicidio en contra del gobernador regional, Rodrigo Mundaca, la delegada presidencial, Sofía González, y la delegada regional subrogante, Paula Gutiérrez. Según el abogado Luis Cantellano, las autoridades no cumplieron sus funciones durante la emergencia. El diputado Tomás Lagomarsino mencionó un posible aprovechamiento político en el caso, señalando que la responsabilidad no recae en Mundaca. Este último se defendió argumentando que carece de facultades para intervenir en emergencias. A pesar de intentarlo, la Radio no obtuvo respuesta de la delegación presidencial regional de Valparaíso.