El conductor de 30 años que atropelló y mató a dos jóvenes en La Ligua quedó en prisión preventiva por manejar en estado de ebriedad y darse a la fuga. La formalización de cargos se llevó a cabo en el Juzgado de Garantía de La Ligua, donde se le imputaron delitos como manejar ebrio con resultado de muerte, no dar cuenta del accidente y no prestar ayuda a las víctimas. Las víctimas, María Paz Godoy y Carolina Ortega, sufrieron un atropello mortal. A pesar de que se determinó que el conductor tenía 1.35 gramos de alcohol por litro de sangre, su defensor argumentó que no se puede establecer que su ebriedad causara las muertes, mientras que la Fiscalía lo consideró un peligro para la sociedad. El tribunal decretó la prisión preventiva por peligro de fuga y una caución de 10 millones de pesos, revelando que el conductor tenía antecedentes por conducir ebrio en el pasado.