Un grupo de delincuentes realizó un tour delictual la noche del martes, teniendo como objetivo dos bencineras de la región de Valparaíso.

Con excesiva violencia actuaron los sujetos, que portando armas de fuego agredieron a los bomberos de las estaciones de servicio. Uno de los casos quedó registrado en una cámara de seguridad.

El primer hecho ocurrió a las 22:00 horas, en el servicentro Copec ubicado en calle Palmira Romano, esquina Prat, en la comuna de Limache.

Carabineros se constituyó en el lugar y se entrevistó con los trabajadores, que manifestaron que previamente había llegado a un vehículo oscuro con vidrios polarizados, desde el cual descendieron cinco hombres a rostro cubierto y premunidos con armas de fuego.

Uno de los trabajadores relató que “me trajinaron”, mientras que otro detalló que al ver a los sujetos armados intentó huir escalando una estructura al lado de un Lipigas, momento en que sufrió una caída.

“Aquí se bajaron con las pistolas y yo me fui corriendo toda la vuelta, y no sé si me habrán seguido. Me preocupé de que no me pitearan, la vi por mí”, aseveró el bombero en conversación con conductores que acudieron a ayudarlos.

Dos de los delincuentes se dirigen a los bomberos, a quienes golpean con la empuñadura del armamento, sustrayendo 80 mil pesos en dinero en efectivo, además de un celular, para luego darse a la fuga.

Segundo robo de la noche

Luego, personal policial recibió el aviso que el mismo grupo se trasladó al servicentro Petrobras de la Ruta 60 CH, donde intimidaron a los trabajadores y sustrajeron $50 mil en efectivo y dos celulares.

Tras cometer el segundo atraco huyeron en dirección a Viña del Mar.

Al revisar las cámaras de seguridad existentes en el lugar se pudo identificar el vehículo y corroborar que mantiene encargo por robo.

De momento, ninguno de los partícipes del atraco han sido detenidos.