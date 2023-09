El diputado Luis Sánchez (REP) criticó al Ministerio de Obras Públicas porque aún no ha licitado ni contratado a una empresa de seguridad para resguardar los edificios que han sido evacuados a causa de los dos socavones generados en el campo dunar.

Un duro emplazamiento realizó el diputado Luis Sánchez, del Partido Republicano (REP), al Ministerio de Obras Públicas y a la delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González, para que se adopten medidas que garanticen la seguridad de los edificios evacuados tras los dos socavones de Reñaca, en Viña del Mar.

El parlamentario, que representa al Distrito 7, aseveró que “Carabineros de la Tenencia Reñaca no da abasto porque debe velar por la seguridad de todo el sector, la Delegada Presidencial debe exigirle al MOP que se haga responsable”.

Esto porque los funcionarios de dicha repartición han debido cubrir de forma permanente el resguardo de la seguridad del sector de Cochao, lo que está generando -según acusa- un déficit aún mayor de personal para poder cubrir todas las necesidades de la zona que cubren.

“Llama la atención que el Ministerio de Obras Públicas no cumpla con algo tan mínimo como lo es el licitar y contratar a una empresa de seguridad que entregue el servicio de seguridad privada para resguardar estos espacios y que estén apoyando a Carabineros, que sabemos que no cuenta con la dotación suficiente para prestar sus servicios ordinarios, los que, además, los estamos recargando con esto”, dijo Sánchez.

En esa misma línea afirmó que “aquí falta, de verdad, que el Ministerio de Obras Públicas asuma las consecuencias por sus acciones, por sus omisiones y por los graves efectos de la negligencia en que incurrieron acá, al no hacer oportunamente las mantenciones de este acueducto que derivó esto en el socavón que todos ya conocemos. Es indispensable que el día del Ministerio de Obras Públicas entienda que tienen que hacerse responsables y que tienen que repararles todos los daños a los vecinos y que además tienen que velar por la seguridad de este espacio con una empresa de seguridad privada, cosa de que Carabineros pueda dedicarse verdaderamente a velar por la seguridad de todos los vecinos de este barrio”, reforzó.

Acusa a delegada de no dar la cara a vecinos afectados

Cuestionamiento que extendió a la delegada presidencial, Sofía González, acusándola de no dar la cara a los vecinos afectados: “Es indispensable también que desde la delegación presidencial se dé una respuesta a los vecinos, si es que van a poder volver o no, si es que van a poder volver a recibir en sus viviendas y además sobre cuándo van a poder entrar a retirar sus enseres o hacer mudanza, porque desde hace días que se viene prometiendo una respuesta y la delegada presidencial parece que está escondida, porque no quiere darle la cara a los vecinos”, cerró Sánchez.

Es preciso indicar que en el sector de los socavones se están desarrollando obras de mitigación, informando la ministra Jessica López que han llevado ‘mil cubos de roca’ al agujero.