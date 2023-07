El Gobierno en Valparaíso aseguró que los dos funcionarios de la Armada, víctimas de un asalto perpetrado hace una semana en Viña del Mar, no contaban con "elementos de defensa suficientes para repeler el delito". Esto, porque si bien portaban sus armas de servicio, estas no contaban con municiones reales, sino salvas. El argumento contradice lo señalado por la institución naval el día de los hechos. Con todo, los dos fusiles de guerra aún no han sido encontrados.