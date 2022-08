El presidente Gabriel Boric anunció este jueves que el metro en Valparaíso EFE será gratuito el día del plebiscito, lo que se suma a la confirmación por parte de la seremi vocera de gobierno, de que el transporte en sectores rurales estará garantizado. En el caso de la zona urbana, desde la Confederación de Transporte Terrestre aclararon que no habrá servicio gratuito de buses en el gran Valparaíso.

El transporte público estatal será gratuito para el día del plebiscito anunció el presidente Gabriel Boric, lo que para la región significa que Metro Valparaíso EFE no cobrará a los usuarios por hacer uso del servicio el próximo 4 de septiembre.

Tras el anuncio, la Gerenta General de EFE Valparaíso, María Alicia Sánchez, se refirió a las condiciones en las que operarán los trenes para facilitar el desplazamiento de los pasajeros y pasajeras durante la jornada de votaciones.

“Hemos dispuesto un refuerzo tanto en los servicios como también en el personal dispuesto en las estaciones. Los primeros trenes se adelantan en su horario y salen tanto desde puerto como desde Limache a las 7 horas”, indicó la gerenta.

A esto agregó que “los intervalos serán mayoritariamente durante casi todo el día de 12 minutos, esto es un 76% más de servicio que un día domingo normal”.

Lo del metro de Valparaíso se suma a la confirmación por parte de la Seremi Vocera de Gobierno, María Fernanda Moraga, de que se alcanzó un acuerdo para disponer de transporte público gratuito para zonas rurales y aisladas en toda la región.

Transporte público por plebiscito

Sin embargo, el presidente de la Confederación de Transporte Terrestre, Óscar Cantero, aseguró que no habrá transporte gratuito en microbuses en el Gran Valparaíso, y que los conductores no tienen ninguna obligación a trabajar domingo y festivos.

“Dejarlo bien en claro que el transporte público de los servicios regulados urbanos y algunos rurales, no van a ser gratis. Dejamos claro que los conductores no tienen ninguna obligación de trabajar domingo y festivos, a no ser que haya un pacto de él con su empleador”, precisó Cantero.

Cantero además afirmó que podrían colaborar en hacer un llamado para que los asociados salgan a trabajar ese día, pero a cambio de garantías para ellos como vías despejadas en donde sean los lugares de votaciones. Esto, para que haya un tránsito de la locomoción colectiva fluida; y que tenga el tiempo para efectuar su sufragio lo más rápido posible.