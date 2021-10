Trabajadores de la Agrupación de Recicladores del relleno sanitario El Molle, llegaron afuera de la Municipalidad de Valparaíso a manifestarse. Exigen ser visibles y declaran que para la municipalidad “no son nadie”.

Al interior del municipio se realiza una sesión extraordinaria del concejo municipal para evaluar continuidad del contrato con la empresa Veolia, encargada del relleno sanitario.

Uno de los recicladores que tomó la vocería, Jonathan Barrientos, manifestó que les gustaría saber si son “la cara visible del medio ambiente y del reciclaje” para el municipio porteño.

“Nosotros para ellos no somos nadie, hemos crecido solos, nos compramos nuestros materiales como los bototos y guantes. Cascos no podemos porque no alcanza tanto el presupuesto”, fueron sus palabras.

En esa misma línea Jonathan explica que se merecen tener un suelo y que el municipio los reconozca. Expresa que no son “un simple basurero”.

“Muchos pueden decir que es basura, pero para nosotros es nuestro sustento. Nosotros tenemos familias. Somos recicladores base y necesitamos que digan ‘ellos nos están limpiando los pulmones en Valparaíso’. Pero aun así no nos dan nada, incluso nos querían echar, pero somos recicladores certificados”, declaró.

Al finalizar, expresó que quieren tener baños, agua y luz. Además, una infraestructura para poder trabajar mejor.

“No tienen que preocuparse”

Al interior del municipio se realiza una sesión extraordinaria que pretende votar el contrato nuevo entre la Empresa Veolia y la Municipalidad de Valparaíso por la administración del relleno sanitario El Molle.

Tras una breve reunión que tuvieron los recicladores con el municipio, el presidente de la Agrupación de Recicladores, Joan Carrasco, dijo que les respondieron que “no tienen de qué preocuparse porque son gestores de residuos”.

“Nosotros formamos una agrupación sin fines de lucro que quiere decir que no podemos postular a proyectos para conseguir una infraestructura o mejoras de trabajo. No hay ningún ente que se haga cargo de reciclaje. No se habla de la realidad del reciclador”, declaró.