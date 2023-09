Fiscal a cargo detalló que no se investiga "si está bien o mal lo resuelto por el juez", ya que este "tiene la facultad y la independencia propia de dictar una resolución como esa".

El fiscal de Tarapaca, Raúl Arancibia, entregó detalles respecto de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público a raíz de la liberación de los nombres de los testigos protegidos en las causas contra integrantes de Los Gallegos, brazo armado de el Tren de Aragua, y que opera principalmente en el norte del país.

Quién fuera designado para dirigir la causa, entregó detalles a Radio Bío Bío, explicando que las diligencias respectivas iniciaron inmediatamente después de que el fiscal nacional, Ángel Valencia, instruyera el inicio de la investigación.

“La investigación está en curso del mismo momento en que me fue notificada la resolución que me ordenaba abrir una investigación. Ayer se abrió la causa respectiva y toda la mañana de hoy he estado abocado a hacer diligencias, incluso a tomar una larga declaración ya”, comentó el fiscal Raúl Arancibia, sin develar quién fue la persona entrevistada.

Respecto a cuál es el fin de la indagatoria, Arancibia detalló que lo que se está investigando son “las circunstancias en las cuales se les entregó materialmente a algunos defensores esa información”.

Y es que, a juicio del Ministerio Público, la información liberada por el juez Héctor Barraza a solicitud de la defensa de los imputados “creemos que todavía no podía ser puesta a disposición de las defensas”. Esto porque la mencionada resolución establecida el miércoles pasado “había sido editada recién y podía ser objeto de recursos, y debió haberse actuado de una manera distinta”, explicó el persecutor.

En cuanto a la información misma, el fiscal detalló que cuando el Ministerio Público tiene testigos reservados, la acusación es acompañada por las identidades de lsa personas que hablan de manera protegida. “Pero no para que sean conocidas de inmediato, sino que para que posteriormente, en el juicio oral, el tribunal compare si la identidad de la persona que está declarando es la misma que fue ofrecida como testigo protegido”, explicó el fiscal.

De igual forma, Raúl Arancibia explicó que su trabajo “no es para investigar si está bien o mal lo resuelto por el juez”, ya que este “tiene la facultad y la independencia propia de dictar una resolución como esa”.

Por último, el fiscal explicó que por ahora hará diligencias a distancia y la calificación final de los delitos se determinará una vez que la investigación avance. De igual manera, adelantó que “podríamos estar frente a una violación de secreto o a una infidelidad de la custodia”.

“Hay varias alternativas y eso va a depender de la forma, de cómo ocurrieron los hechos realmente”, aseguró el fiscal Arancibia.