Este miércoles se informó que se encontró el cuerpo de Cristopher Flores Martínez, de 36 años, quien se encontraba desaparecido desde el sábado recién pasado en Rancagua.

El hombre era oriundo de Los Andes, y la última ubicación que se tenía de él fue cuando ese día salió de su pensión en la que pernoctaba debido a su trabajo como ingeniero en una empresa contratista de la División El Teniente.

Según la Policía de Investigaciones, no habría intervención de terceras personas.

Cabe mencionar que el cuerpo fue encontrado en un bosque cercano al río Cachapoal, en Rancagua.

Recordemos que el domingo pasado, Francisca Bolvarán, esposa de Cristopher, manifestó a Radio Bío Bío que desde la madrugada del sábado 11 de enero perdió rastro de él.

“Mi marido desapareció el 11 de enero a las 00:08 horas en Rancagua. Estoy tratando de difundir por la mayor cantidad de medios, plataformas, redes sociales, búsqueda activa en terreno, tratando de abarcar todo, de todas las formas, para dar con su paradero, saber cómo se encuentra, poder darle contención. No es una persona que tenga algún trastorno. No hay una enfermedad de por medio, no tiene alguna incapacidad”, explicó en su momento la mujer.

Según comentó Francisca, su esposo salió a caminar en la noche y luego se le perdió el rastro. Además, señaló que Cristopher se encontraba en Rancagua por razones de trabajo, con un turno ocho por seis, pero su residencia fija era en Los Andes, por lo que no conocía la zona.