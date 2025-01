Angustia y desesperación vive Francisca Bolvarán, luego que su esposo, identificado como Cristopher Flores, desapareciera de manera misteriosa en Rancagua, región de O’Higgins.

Según informó la mujer a Radio Bío Bío, la última vez que supo del hombre, de 36 años, fue la madrugada del sábado 11 de enero. Desde entonces, asegura que se le perdió todo rastro.

“Mi marido desapareció el 11 de enero a las 00:08 horas en Rancagua. Estoy tratando de difundir por la mayor cantidad de medios, plataformas, redes sociales, búsqueda activa en terreno, tratando de abarcar todo, de todas las formas, para dar con su paradero, saber cómo se encuentra, poder darle contención. No es una persona que tenga algún trastorno. No hay una enfermedad de por medio, no tiene alguna incapacidad”, explica.

En ese sentido, afirma que él “es una persona totalmente normal. No tiene vicios que no fuma, no toma, no consume drogas, pero quizás tuvo como un golpe de liberación de estrés, tal vez alguna crisis de pánico.

“La cosa es que salió a caminar en la noche y no hay rastros de su paradero. Él en Rancagua reside en circunstancias de trabajo, porque trabaja en la minera El teniente con turno ocho por seis, pero su residencia fija es en Los Andes -región de Valparaíso- conmigo, entonces no conoce la zona”, detalla.

“Lleva dos meses en este lugar con este sistema de turno, pero no tiene mayor salida que de la residencial a su trabajo. No sale a pubs, no sale con los compañeros. No se lleva mal, pero no es de amistades. No es un tipo de hombre muy sociable. Es como más introvertido, pero estoy desesperada buscándolo”. sostiene.

La mujer resaltó que hasta ahora, en la relación de más de 19 años que tiene con su marido, “nunca en la vida habíamos estado sin contacto, sin saber de él. Nunca se había ido, no había tenido esto”.

Por ello, cree que es probable que el hombre pudiera estar enfrentando “alguna crisis de angustia, probablemente por estrés causado por pega multifactorial”, por lo que pidió la mayor difusión posible para dar con su paradero.