Seguridad, salud, deportes, infraestructura y economía local, serán las prioridades del representante del Partido Republicano, Leandro Kunstmann, en caso de ser electo como alcalde de Valdivia, en la región de Los Ríos.

Lo anterior fue expuesto por el mismo candidato, en una entrevista realizada este jueves en el estudio de Radio Bío Bío.

En dicha conversación, dijo que en materia de seguridad tiene 22 propuestas. Por ejemplo, incorporar mayor tecnología, profesionalizar la dirección de seguridad pública, aumentar al doble el presupuesto y capacitar a los funcionarios.

Cree que es necesario reinventar y llevar la digitalización de la Dirección de Obras Municipales a otro nivel, similar a lo existente en la Municipalidad de Temuco. Además del seguimiento de los grandes proyectos que podrían generar empleo.

En salud, espera impulsar la construcción de un Servicio de Alta Resolución (SAR) en el barrio Las Ánimas; también pretende implementar un centro de salud odontológica y evaluará la contratación de podólogos o un centro podológico comunal.

Para potenciar la economía local, espera facilitar la entrega de permisos de edificación, fomentar el turismo y la formalización de los emprendedores.

También fue consultado por la división que existe entre los partidos políticos de la derecha y considera que se debe al egoísmo.

Asegura que, pese a que la derecha va dividida, igual lograrán ganar la elección porque, a su juicio, la ciudadanía está descontenta con la gestión de la alcaldesa.

Al preguntarle qué causó el quiebre en el Partido Republicano, no entregó ningún detalle, pero considera que “un grupito de personas que no representan a nadie salgan peleados, no aporta en nada”.

Al preguntarle si le cree a Carolina Zúñiga (la candidata de su partido al Gobierno Regional) respecto a la participación del crimen organizado en la agresión que sufrieron sus padres en La Serena, Leandro Kunstmann dijo que sí, absolutamente, porque la considera una mujer intachable.

