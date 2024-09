Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Contraloría General de la República determinó que el alcalde de Paillaco, Miguel Angel Carrasco, no puede ejercer funciones como médico en la atención primaria de salud, aunque no cuestionó las atenciones ya realizadas. Tras denuncias anónimas, se confirmó que el jefe comunal asumió tareas médicas sin autorización legal, siendo esta situación excepcional y motivada por la alerta sanitaria por virus respiratorios. La Contraloría señaló que esta dualidad de funciones es incompatible con su cargo edilicio y solo puede ser llevada a cabo por personal regido por el Estatuto de Salud Primaria de Atención Municipal. A pesar de ello, no se hizo un reproche directo al alcalde por las labores efectuadas. Carrasco expresó sentirse tranquilo con la decisión del ente fiscalizador. En otra ocasión, en 2022, la Contraloría también rechazó la posibilidad de que el alcalde realizara labores médicas ad honorem debido a la falta de reconocimiento legal de la compatibilidad de cargos.