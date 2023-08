Debido a la presencia de fecas de roedores y palomas en la Escuela Francia de Valdivia, los apoderados y padres de los cerca de 500 estudiantes decidieron no enviarlos a clases. Tras esto, la Seremi de Salud Los Ríos inició un sumario ante este problema sanitario, aunque sin declarar la prohibición de funcionamiento, pese a que en mayo pasado se registró la misma situación.

La Seremi de Salud en Los Ríos, inició un sumario en la Escuela Francia de Valdivia por presencia de fecas de roedores y palomas al interior del establecimiento educacional.

Ante esta situación, los apoderados acusan “incertidumbre sanitaria” y se niegan a enviar a sus hijos a clases. Por esto, el DAEM de Valdivia aseguró que realizará una sanitización.

Se trata de alrededor de 500 estudiantes que estarían siendo expuestos a roedores y palomas en la Escuela Francia de Valdivia, por lo que los apoderados se movilizaron preocupados ante este “problema sanitario”.

La situación responde a la acumulación de fecas de palomas y plumas en las ventanas de las salas de clases, que se suma a la presencia de roedores de gran tamaño en el patio del establecimiento.

Esto preocupa a los padres y apoderados de los alumnos, quienes exigen soluciones al Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), comprometidas para ser analizadas en una reunión que se acordó tras la movilización.

Uno de los representantes de los apoderados, Edgardo Espinoza, dijo que nuevamente se pactó una sanitización y así lograr tener una escuela segura para sus hijos.

“Se llegó a un acuerdo de que durante el fin de semana se va a hacer una sanitización dentro del establecimiento. Se llegó al acuerdo de que teníamos que hacer una petición todo el tema de lo que se está pidiendo para llegar a tener un edificio que sea seguro para el estudio de nuestros hijos. Se pidió el compromiso, el no dejar abandonado que esto sea una semana y a la otra semana no”, explicó.

Otra vocera es Pilar Morales, quien señaló que con este escenario tomaron la decisión de no enviar a sus hijos a clases debido a la incertidumbre que genera la presencia de los roedores y palomas.

“No vienen de nuevo los niños al colegio para que puedan sanitizar, pero un representante de la municipalidad él me dice de que es imposible de que vengan a sanitizar mañana. Así que al final ellos ya se contradicen solos por lo que nos están diciendo a nosotros y, para nosotros, si esto no cambia, vamos a tomar medidas más drásticas”, aseveró.

“Hoy ya no habían palomas adentro, pero por fuera del colegio las ventanas afuera no se pueden abrir. Hasta el momento todavía estamos en el aire, no tenemos nada concreto”, sostuvo.

La preocupación de los apoderados deriva porque -según indicaron- alrededor de 40 menores estarían con problemas de salud por la presencia de fecas.

Una situación de la que nadie se hace cargo, aunque la existencia de roedores y palomas era conocida por la autoridad sanitaria que tras una fiscalización anunció un sumario. Así lo comentó la seremi de Salud, Cristina Ojeda, aclarando que no hay restricción de funcionamiento.

“El martes se realizó una fiscalización y se constató presencia de fecas de palomas en el sector, y unas palomas también en el patio circundante del colegio. Esto originó un sumario sanitario para que ellos subsanen las observaciones que se dejaron en acta”, aseguró.

“Y eso, obviamente no tiene un tiempo perentorio. Es acorde a la posibilidad que tengan ellos de remediar la situación.

Consultada por Radio Bío Bío sobre porqué no se declaró la prohibición de funcionamiento de la Escuela Francia, la autoridad sanitaria explicó que “las observaciones no eran de la profundidad de las anteriores como para hacer una prohibición de funcionamiento principalmente”.

En tanto, la directora del DAEM, Marcela Sandoval, señaló que están tomando medidas como la reposición de ventanas y la sanitización desde este viernes.

“Representantes del DAEM se han reunido con los apoderados para explicar las acciones que se han estado realizando en el establecimiento, entre ellas la reposición de las ventanas realizadas el lunes 21 de agosto. Se ejecutará una sanitización en el lugar comprometido, la cual se va a llevar a cabo una vez que se finalicen los trámites administrativos que esto conlleva”, detalló.

Una respuesta que el Departamento de Educación de la Municipalidad entregó sin responder las preguntas de La Radio, que solicitó reunirse con la jefa de la unidad para despejar todas las dudas respecto a un caso que se repite en el establecimiento.

En mayo de este año el recinto quedó con una prohibición de funcionamiento luego que se reportara la presencia de fecas y roedores en el recinto educacional.