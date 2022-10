Una emotiva sorpresa recibió una carabinera que está internada con cáncer en el Hospital Dr. Juan Morey de La Unión -en la región de Los Ríos- por parte de sus compañeros, quienes se subieron a un camión para expresarle su apoyo y cariño.

“Mariana, te quisimos venir a saludar”, se escucha en el registro que se viralizó por redes sociales, donde los funcionarios a través de una ventana se comunicaron con la cabo primero.

La sorpresa la ideó el comisario de la Tercera Comisaría de La Unión, mayor Francisco Leiva, junto a su esposa (Relacionadora Pública), quienes se consiguieron un camión de mudanza para aproximarse a la ventana de la pieza donde permanece internada la carabinera Mariana Guarda.

En el video se observa a los efectivos y trabajadores de la unidad policial subiendo uno a uno una escalera para instalarse en el techo del vehículo.

-“Pucha que te quieren, Marina”, dice una mujer que acompañaba a la funcionaria al interior de la habitación. -¿Sabían ustedes?, pregunta sorprendida. -No, no tenía idea, responde la mujer y un hombre lo refuerza: “Nadie sabía”. -Mira, te traen flores.

Acto seguido, uno de los carabineros le dice: “Mariana, te quisimos venir a saludar. No vinimos todos, pero te queremos expresar todo el cariño, el amor que te tenemos nosotros como colegas, como amigos y quiero que sepas que cada uno de los que está acá está toda la fuerza, el cariño para que sigas dando la pelea a tu enfermedad”.

“Muchas gracias. Desde acá les mando todo mi cariño igual. Para mí no han sido días fáciles, pero esto me ayuda y me da muchas fuerzas para seguir adelante, y yo sé que ustedes lo hacen con mucho cariño, los quiero mucho”, respondió emocionada la mujer.

Cómo se gestó la visita

En conversación con BioBioChile, el comisario Leiva informó que hace cuatro años la cabo tuvo su primer cáncer, luego, tras un largo proceso de recuperación, logró retomar sus funciones en la unidad policial. Sin embargo, en marzo de este año presentó nuevamente afección, donde se confirmó que presenta metástasis.

“Ella estuvo en Santiago hace un par de meses atrás y volvió a su casa, en las últimas semanas ha estado internada en el Hospital de La Unión. La semana pasada, cuando la fuimos a visitar con mi esposa, ella me pidió que quería ver a sus colegas”, detalló.

Al estar en tratados intensivos, era imposible que un contingente de carabineros la visitara. Por ello, se le ocurrió usar un camión para concretar el encuentro.

“El lunes hablamos con un vecino y me prestó al camión y él se consiguió la escalera. La única forma de acercarnos a Mariana era a través del camión porque le daba la altura para que ella pudiera vernos y poder darle esa arenga”, añadió.

Tras la visita, el comisario Leiva aseguró que la funcionaba ha presentado un mejor estado de ánimo y está respondiendo algunos mensajes.

“Tenemos 69 carabineros en nuestra dotación y Mariana es una integrante que se caracterizó por ser muy activa y responsable”, aseveró e indicó que la carabinera tiene una hija de 8 años.

“Ella está muy contenta con las muestras de afecto. Les han escrito de todas partes de Chile, mucha gente brindándole apoyo”, destacó.

Para finalizar también agradeció al mando por apoyar tanto a la unidad como a la funcionaria y al Hospital de La Unión por permitir la emotiva visita.