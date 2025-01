En la embarcación que naufragó en Bahía Mansa, San Juan de la Costa, se encontraban cinco suboficiales del Ejército. Así lo confirmó la institución castrense a BBCL, indicando que los militares se subieron en Caleta Huellelhue, la segunda parada tras salir de Caleta Cóndor.

Asimismo, la institución detalló a este medio que los uniformados estaban en su tiempo libre durante el traslado y que incluso prestaron ayuda durante la emergencia.

Recordemos que el naufragio, registrado el pasado domingo, dejó un trágico saldo de siete víctimas fatales, la mayoría perteneciente a un grupo familiar. El último cuerpo rescatado el lunes correspondía a una persona que se había subido a la embarcación durante el trayecto.

Tras culminar las labores de rescate, se dieron a conocer las identidades de los fallecidos. La familia Marileo Mena había arrendado la embarcación para regresar de una feria costumbrista en Caleta Cóndor. En total, eran 21 personas inicialmente, pero el patrón de la lancha decidió subir a más pasajeros, llegando a un total de 34.

Entre los fallecidos se encuentran Francisco Marileo Negrón (73), Nora Mera Coliguechun (74), Iris Marileo Mera y el yerno Rodrigo Naguil. Los cuatro cuerpos fueron hallados el mismo día de la tragedia.

El lunes se encontraron los cuerpos de Lucía Garnica, Cecilia Naguil y Mónica Hernández González. Francisco, Nora e Iris están siendo velados en San Juan de la Costa, con el funeral programado para el miércoles en el cementerio de 29 Cuinco.

Mónica Hernández es velada en la Tercera Iglesia Bautista de Osorno, con funeral el miércoles en el cementerio de la misma comuna. Rodrigo Naguil será velado en su domicilio en Puaucho. Respecto a los restantes, se conocerán detalles cuando los cuerpos sean entregados por el Servicio Médico Legal.

Tres días de duelo comunal

La Municipalidad de San Juan de la Costa decretó tres días de duelo comunal a consecuencia de esta tragedia.

El patrón de la embarcación siniestrada pasó a control de detención el lunes en el Juzgado de Garantía de Osorno, donde se amplió su arresto en tres días. La fiscal María Angélica de Miguel informó que “la embarcación superaba su capacidad y no iba un tripulante, sino una adolescente de 16 años”.

La sobrecarga de la lancha implicó que no todos los pasajeros portaban chalecos salvavidas y no había medidas de seguridad adecuadas. “Al no tener un tripulante, nadie podía ayudar en el momento de la emergencia”, añadió la fiscal.

Testigos y sobrevivientes señalaron que “el patrón fue el primero en abandonar la nave”, siendo rescatado por pescadores artesanales.

Por su eventual responsabilidad o negligencia, el jueves enfrentará cargos por cuasidelito de homicidios.

Entre las diligencias pendientes está reflotar la embarcación siniestrada, lo cual se debe coordinar con la Armada, aunque aún no tiene fecha definida.

La delegada presidencial provincial, Claudia Pailalef, destacó el operativo de emergencia que permitió rescatar con vida a 27 personas, entre ellas menores de edad. “Contamos con el apoyo de voluntarios de Bomberos de San Juan de la Costa, la Armada, Carabineros, UBRO, URAT y pescadores artesanales”, declaró Pailalef.

También participaron personal de salud, Senapred, Seremi de Salud, Delegación Provincial, un avión de la FACh y lanchas de rescate, sumando en total 120 voluntarios civiles y uniformados.