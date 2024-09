En su respuesta al candidato de Chile Vamos, Alejandro Santana, el gobernador regional de Los Lagos, Patricio Vallespín, afirmó que el Caso Convenios no habría sido evitable, ya que la Corporación Kimün abusó de la estructura no institucional y utilizó los recursos de manera indebida. Vallespín destacó que se fortalecieron los procesos y la institucionalidad en la región para evitar situaciones similares en el futuro. Además, señaló que con las mejoras implementadas se reducen las posibilidades de que ocurra un nuevo Caso Convenios en Los Lagos.

El gobernador regional de Los Lagos, Patricio Vallespín, respondió al candidato de Chile Vamos Alejandro Santana, que aseguró que él “habría tenido todos los elementos para que el Caso Convenios no hubiera pasado” en la zona.

El candidato a gobernador dijo en entrevista con Radio Bío Bío en Puerto Montt que “el Caso Convenios no debió pasar. Cuando existen áreas de auditoría permanente que controlan los procesos, las normas, la ley y el reglamento, eso no pasa”.

Asimismo el militante de RN añadió que él “hubiera tenido todos los elementos para que eso no hubiera ocurrido, eso se lo puedo garantizar”.

Respuesta de gobernador Vallespín

A juicio de Vallespín, ahora es “fácil decir que si yo hubiera estado no habría pasado”. Es más, dijo que si él hubiese sabido que “existían debilidades estructurales en el Gobierno Regional, que venían de años y que se hacían sin los controles pertinentes, probablemente tampoco me hubiera pasado”.

A su parecer, el Caso Convenios no tendría eco en la región si no se hubiesen cruzado con la Corporación Kimün, que “abusó de la estructura no institucional e hizo un mal uso de los recursos que se le entregaron para un fin y lo usaron para otro. Eso fue lo que nadie habría podido evitar, ni Santana ni nadie”.

El gobernador aseguró que, tomando como base los hallazgos de la auditoría externa y Contraloría, se fortalecieron los procesos y la institucionalidad, lo que va a permitir a la nueva administración contar con altos estándares.

“Esto le hubiera pasado a cualquiera”, sentenció finalmente Vallespín, pero con las mejoras que se están implementando, se minimizan las posibilidades de un nuevo Caso Convenios en Los Lagos.