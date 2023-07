El senador socialista, Fidel Espinoza, valoró la decisión del Gobierno Regional de Los Lagos de poner fin anticipado al contrato con la Corporación Kimün y pedir la restitución de los montos no ejecutados.

En conversación con Radio Bío Bío en Puerto Montt, el parlamentario del PS aseguró que la decisión “era necesaria, imperiosa”.

“Porque aquí estamos hablando de miles de millones de pesos que deben ir destinados a los temas que verdaderamente les importa a la gente”, aseveró.

Entre estos, “que se regularice sus títulos de dominio, que haya un trabajo efectivo, porque con esta plata, estos dineros si hubieran sido entregados originalmente a Bienes Nacionales, con mil millones de pesos puede sanear 2.800 casos de título de dominio”, destacó.

“En cambio, con estos recursos no se lograba ni siquiera el 10% de su objetivo”, criticó.

En ese contexto, Espinoza hizo énfasis en que “esta entidad Kimün tiene que ser investigada muy a fondo, porque siempre estuvo integrada por este excandidato presidencial, Diego Ancalao, que presentó un notario que había muerto en las firmas de su candidatura”.

Además, acusó que el excandidato de la Lista del Pueblo lo amenazó con una querella cuando presentó una denuncia sobre su participación en la cuestionada Fundación Kimün.

“(…) Decía que no formaba parte de Kimün. Resulta que hay documentos oficiales donde este señor oficiaba como coordinador del programa de regularización, adjudicado al GORE, a Indap y otros organismos, pidiendo carpetas”, recordó.

En esa línea, añadió que “el mismo día que la Fiscal Regional de Los Lagos inicia la investigación por oficio, el señor Ancalao renuncia al programa, lo hace entre el Gobierno Regional en un oficio, en donde señala que va a hacer un doctorado a Nueva Zelanda, un doctorado que algunos periodistas han investigado que ni siquiera existe en ese país”.

Consultado sobre si se debiese limitar la entrega de recursos a fundaciones, el senador se mostró “absolutamente” de acuerdo, incluyendo a entidades como Participa y Chinquihue.

Incluso, el parlamentario insistió en que se trata de millonarios traspasos de recursos públicos a cuestionadas entidades, en materias que “originalmente siempre tiene que realizar Bienes Nacionales”.

Finalmente, Espinoza destacó la labor del fiscal nacional, Ángel Valencia, valorando la rapidez en que se han iniciado las investigaciones desde el Ministerio Público por “presunta malversación de fondos” en las diferentes gobernaciones del país.

Millonario financiamiento a Corporación Kimün

Recordemos que -según los antecedentes- fueron 6 meses de trabajo de la Corporación Kimün a cargo del programa denominado “Saneamiento tenencia irregular de la propiedad región de Los Lagos”, que consistía en la regularización de terrenos para pequeños y medianos agricultores de la zona.

Para estos efectos, el GORE transfirió $1.200 millones a la institución que está vinculada al ahora ex jefe de proyectos, Diego Ancalao, cuestionado ex candidato en las elecciones presidenciales pasadas, al que el Servel invalidó como opción a La Moneda al detectarse firmas falsas que habían sido certificadas por un notario muerto.

Actualmente, el Ministerio Público investiga incluso un eventual fraude al fisco.

Incumplimientos a cláusulas

Ahora, el Gobierno Regional de Los Lagos terminó este convenio de forma unilateral, debido a la que califican como una sistemática serie de incumplimientos a las cláusulas de las actividades comprometidas en tiempo y forma, como también la rendición de los recursos de acuerdo a las actividades comprometidas.

Se indica que no hubo respuesta satisfactoria de las observaciones a los informes de Ejecución Financiera Mensual, dentro del plazo estipulado. Ante eso, el 5 de junio se solicitó la restitución de los fondos observados en los informes de enero a abril, por un total de $12.800.000. Devolución que hasta el momento no se ha materializado.

A fines de mayo, además, se rechazó el informe entregado por la Corporación que, al estar fuera de plazo, no contaba con métodos de verificación y falta de propósito para la contratación de un organismo técnico de capacitación.

Pero las visitas a terreno fueron determinantes y lapidarias respecto del trabajo de Kimün, ya que desde el Gore Los Lagos aseguran que no existe claridad del avance en los territorios visitados.

Asimismo, señalan que no existe evidencia de las actas de salidas a terreno firmada por los posibles beneficiarios, no se ha realizado ningún taller con los municipios y no se cuenta con ningún listado formal de participación al respecto y menos aún de la contratación del validador jurídico acreditado por Bienes Nacionales para asumir dicho proceso.

Todos estos antecedentes que se entregaron al fiscal Marco Muñoz y que el gobernador Patricio Vallespin profundizará en una actividad que encabezará en Puerto Montt.