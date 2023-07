Por serios incumplimientos al contrato, el Gobierno Regional de Los Lagos terminó anticipadamente el convenio con la Corporación Kimün, que es una de las organizaciones que está investigando el Ministerio Público. El proyecto presenta un avance insuficiente, carece de rendiciones satisfactorias y registra un trabajo que califican como “desprolijo”.

El jefe jurídico del Gore, Alejandro Macías, informó que una vez finalizado el proceso de término de contrato, la organización deberá devolver los recursos no ejecutados.

Fueron 6 meses de trabajo de la Corporación Kimün a cargo del programa denominado “Saneamiento tenencia irregular de la propiedad región de Los Lagos”, que consistía en la regularización de terrenos para pequeños y medianos agricultores de la zona.

Para estos efectos, el GORE transfirió $1.200 millones a la institución que está vinculada al ahora ex jefe de proyectos, Diego Ancalao, cuestionado ex candidato en las elecciones presidenciales pasadas, al que el Servel invalidó como opción a La Moneda al detectarse firmas falsas que habían sido certificadas por un notario muerto.

De este hecho surgen las primeras críticas en el inicio del caso Convenios, que hoy incluso investiga el Ministerio Público por eventual fraude al fisco.

Incumplimientos a cláusulas

Ahora se termina este convenio, de forma unilateral por parte del Gobierno Regional, debido a la que califican como una sistemática serie de incumplimientos a las cláusulas de las actividades comprometidas en tiempo y forma, como también la rendición de los recursos de acuerdo a las actividades comprometidas.

Se indica que no hubo respuesta satisfactoria de las observaciones a los informes de Ejecución Financiera Mensual, dentro del plazo estipulado. Ante eso, el 5 de junio se solicitó la restitución de los fondos observados en los informes de enero a abril, por un total de $12.800.000. Devolución que hasta el momento no se ha materializado.

A fines de mayo, además, se rechazó el informe entregado por la Corporación al estar fuera de plazo, no contaba con métodos de verificación y falta de propósito para la contratación de un organismo técnico de capacitación.

Pero las visitas a terreno fueron determinantes y lapidarias respecto del trabajo de Kimün, ya que desde el Gore Los Lagos aseguran que no existe claridad del avance en los territorios visitados, no existe evidencia de las actas de salidas a terreno firmada por los posibles beneficiarios, no se ha realizado ningún taller con los municipios y no se cuenta con

ningún listado formal de participación al respecto y menos aún de la contratación del validador jurídico acreditado por Bienes Nacionales para asumir dicho proceso.

Restituir recursos

Todo esto a 6 meses de iniciado el trabajo, llegando a un 15% de avance del total y sin presencia de beneficiarios en la mayoría de las actividades, advirtió el jefe jurídico del Gore, Alejandro Macías.

“El Gobierno Regional considera que no resultará posible el cumplimiento total y oportuno del programa dentro del plazo estipulado, configurándose plenamente las causales de terminación anticipada, que para tales efectos, contempla el convenio”, explicó Macías.

Luego de ello -añadió- se deberá proceder a la liquidación del convenio y la Corporación deberá “reintegrar los recursos que fueron observados, no rendidos o no ejecutados”.

Todos estos antecedentes que se entregaron al fiscal Marco Muñoz y que el gobernador Patricio Vallespin profundizará en una actividad que encabezará en Puerto Montt.