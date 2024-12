El 7 de noviembre de este año, el comerciante Héctor Nasser Troncoso Triviño, presidente de la cuestionada Fundación Local, amplió su declaración entregada el 25 de septiembre ante el fiscal de Alta Complejidad, Carlos Cornejo, quien investiga el destino de más de 2 mil millones de pesos traspasados desde el Gobierno Regional a la fundación para ejecutar diversos programas.

Radio Bío Bío tuvo acceso exclusivo a los detalles de esta extensa declaración, donde Troncoso reconoció que faltó a la verdad en los antecedentes entregados en septiembre pasado al Ministerio Público a petición de otras personas.

También confesó que contrató en la Fundación Local a su esposa, a sus hermanos y a su suegra, agregando en su relato que uno de los miembros lo llamó para que no lo mencionara en su declaración y para pedirle culpar a Juan Pablo Leonelli Lepín, el exjefe de gabinete del exgobernador Luciano Rivas.

En su declaración, Héctor Troncoso aseveró que ignoraba cualquier antecedente asociado a las gestiones que se realizaron para traer Fundación Local desde Valparaíso a Temuco.

“Ignoro quienes son las personas que hicieron esas gestiones. Cuando ya estalló el caso, intenté pedir explicaciones, incluso por ley de lobby, a Luciano Rivas para saber qué era lo que estaba pasando. Esos registros de lobby deben estar”, sostuvo.

El fiscal le preguntó a Troncoso ¿por qué le interesaba tener esa reunión con Luciano Rivas?, a lo que este respondió: “Porque todo indica que él estaba al tanto de todo”.

-¿Qué significa que Luciano Rivas estuviera detrás de todo?

-”Porque Andrés Albornoz Rubilar al momento de proponerme integrar el directorio de Fundación Local, me dijo que ellos tenían un presidente para la fundación, pero que se había caído porque tenía Dicom. Entonces les interesaba agilizar esa gestión, para poder comenzar a operar con Fundación Local, y así asegurar la ejecución presupuestaria del GORE Araucanía, lo que era de interés del Gobernador Rivas ya que si no se ejecutaba le iban a recortar el presupuesto del 2023. Esta conversación fue en diciembre del 2022”.

El persecutor penal le consultó a Troncoso quiénes eran los propietarios o controladores a diciembre del 2002 de Fundación Local, sosteniendo que “nunca tuve conocimiento pleno, pero por lógica entiendo que la fundación era del GORE Araucanía, ya que estaba controlada por Susan Alarcón Rubilar Carlos Badilla y Andrés Albornoz”.

Troncoso Triviño le relató al Ministerio Público cómo llegó a esa conclusión: “porque Susan Alarcón sabía de todos los aspectos de cada uno de los programas y ella era la que enviaba incluso correos con copia a Carlos Badilla y Andrés Albornoz que no tenían que ver con gestiones públicas del GORE sino con actividades propias de postulación de los programas de Fundación Local. Para eso, acompaño como acreditación de mis dichos un correo electrónico de fecha 12 de diciembre de 2022, a las 17:04 horas. Este correo es enviado desde el email particular de Susan Alarcón que es de la UFRO, y se envía a los correos electrónicos particulares “Gmail” de Victor Albornoz, Andrés Albornoz y Carlos Badilla. El correo indica textualmente: Pipe, favor revisar las portadas de los programas y sus anexos, ahhhh y las cartas, por si está todo ok. Fijate si están bien los números de correspondencia y si tienen fecha. Versión final de los programas!!! Quizá haya que modificar el de turismo creativo”.

El presidente de Fundación Local aseveró que “Pipe” es Andrés Albornoz Rubilar, que a esa fecha era asesor de Luciano Rivas. El asunto del mail indica “programa para firma”, lo que refleja que ellos elaboraban los programas y hacían todas las gestiones, y únicamente yo tuve acceso a este mail cuando me lo envió Victor Albornoz el 22 de diciembre de 2022”.

En ese sentido, insistió que los programas “fueron firmados por el presidente anterior de la Fundación, Pablo Gallardo, ya que yo asumí recién el 23 de diciembre de 2022, y en esa época los programas ya estaban presentados y aprobados. En el caso de los programas del año 2023, eran la continuación de los programas del año 2022”.

Al ser consultado cuál sería el beneficio que recibiría al convertirse en presidente de Fundación Local, Troncoso respondió que “yo no obtenía ningún beneficio, era sólo el hecho de que se me había ofrecido que iba a trabajar para la Fundación Local mi señora, lo que efectivamente ocurrió, quien inició sus funciones en la fundación en enero de 2023”. Y que habría dio en una conversación en el contexto de un asado en la capilla de nuestra iglesia Juan Bautista, de la comuna de Temuco”.

Efectivamente, la asistente social Katherine García Rojas, esposa de Héctor Troncoso, trabajó en la Fundación Local y fue citada a declarar en esta causa en calidad de imputada, tal como lo reveló La Radio.

El fiscal le consultó a Héctor Troncoso: ¿Quién administraba los recursos públicos entregados por GORE Araucanía a Fundación Local?

– “Cuando yo llegué a la Fundación Local en diciembre de 2022 me consta que existía al menos una cuenta bancaria del Banco Santander, aperturada en Valparaíso, y a nombre de la Fundación Local. Existía un talonario de 100 cheques asociado a esa cuenta, pero lo tenía físicamente Carlos Badilla, quien luego se lo entregó a Nataly Miranda. Posteriormente, en enero de 2023, me dijo Carlos Badilla o Nataly Miranda, no recuerdo bien, que tenía que ir a Valparaíso a validar mi firma con la ejecutiva del Banco Santander para poder girar los cheques yo como apoderado. Aprovechando uno de mis viajes a Santiago fui a Valparaíso para hacer esa gestión. Me acompañó mi señora y mi hija.

“Al inicio de 2023, Nataly Miranda quien tenía el talonario, y ella llenaba los cheques, por lo que yo solamente firmaba. Luego, preferí tener más control, y comencé a tener yo el talonario y llevar también una planilla de control con el detalle de lo que se estaba pagando. Las transferencias electrónicas se habilitaron recién en marzo o abril de 2023″, acotó.

El persecutor penal también le preguntó al presidente de Fundación Local, quién definía las contrataciones y en su respuesta entrega antecedentes reveladores sobre el parentesco y los vínculos de quienes trabajaban en los diversos programas.

“Debo señalar que hay que diferenciar entre los primeros 6 convenios de transferencias de recursos, donde hubo contratación de personal y del programa de Desarrollo de Eventos Masivos de Alto Impacto. Como señalé respecto de los primeros 6 programas donde hubo transferencias de recursos, todos los equipos de trabajo ya se encontraban armados cuando yo me integré a Fundación Local. Los equipos de trabajo desconozco quien los armó, pero presumo que fueron armados por la gente del GORE, me refiero a Andrés Albornoz, Susan Alarcón y Carlos Badilla. También con intervención de Víctor Albornoz Rubilar. Esto en atención a que las personas que estaban contratadas eran personas conocidos de ellos, como Nataly de Susan, Rodrigo Duarte, quien es cuñado de Andrés Albornoz, también Daniela Garabito quien es apoderada del mismo curso de los hijos de Andrés Albornoz. Sebastián Sandoval que es amigo de Carlos Badilla. Por su parte, Carlos Mandujano quien es pariente de la señora de Víctor Albornoz, entre otras tantas vinculaciones. Posteriormente también me enteré que Martiza Collinao también fue contratada en un programa a petición de don Luciano Rivas, siendo Maritza la señora de un funcionario del GORE Araucanía quien es amigo de infancia del Gobernador, esto me señaló mi señora Katherine, quien lo habría escuchado del propio Gobernador. Me parece que el nombre del funcionario del GORE corresponde a Juan”, señaló.

Y en esta parte de su declaración, Héctor Troncoso confesó que había contratado en uno de sus programas a sus hermanos y a su suegra.

“Respecto del programa de Desarrollo de Eventos Masivos de Alto Impacto, en este tuve injerencia en la contratación de personal, dado que este fue posterior a los primeros 6 programas, donde en esta oportunidad contraté a mi hermano Carlos Troncoso, Verónica Troncoso, mi suegra Juana Rojas, Jorge Abarzúa y Manuel Mora Chepo. Respecto de este último, si bien es cierto que yo firmé su contrato para que se incorporara a Fundación Local, tal como señalé en mi declaración anterior, esto lo realicé por solicitud expresa de Susan Alarcón Rubilar, quien me lo solicitó en una reunión que mantuve con ella en el GORE Araucanía, entregándome personalmente su currículum”, apuntó.

Nueva declaración del presidente de la Fundación Local, Héctor Troncoso

El 8 de noviembre Héctor Troncoso Triviño volvió a declarar, abriendo una verdadera caja de pandora respecto a la causa de Fundación Local, con la idea de cooperar con la investigación.

-¿Cómo llegó Nataly Miranda a Fundación Local? ¿Cuál era su función en la fundación?

“No tengo conocimiento sobre la forma en que llegó. Recuerdo que cuando fui a firmar la escritura de modificación de estatutos de la Fundación Local en el mes de diciembre de 2022, Andrés Albornoz quien me citó para hacer esa gestión en la Notaría de Esmirna Vidal, le advertí que yo no sabía de gestión de fundaciones, que tenía complicaciones de tiempo para hacerme cargo de actividades para la Fundación Local e ignoraba la forma en que se tenía que realizar las gestiones con el GORE Araucanía, a lo que me respondió que no me preocupara porque me dijo que iba a haber una persona que había trabajado en el GORE y que ella iba a hacer todas esas cosas. Luego, cuando en el mes de enero de 2023 llegué a la Fundación me presentaron a Nataly Miranda, quien era la persona que aludió previamente Andrés Albornoz”.

“Adicionalmente, Carlos Badilla en esa misma época me ratificó que Nataly Miranda iba a hacer todas las gestiones de funcionamiento de la Fundación Local con el GORE Araucanía, y que yo sólo debía firmar la documentación que se tenía que presentar. Generalmente, nos juntábamos con ella en el work café del Banco Santander para firmar documentación. Ella me llamaba y me citaba para firmar documentos, cheques, etc. Como yo trabajaba en mis negocios y eso generaba viajes a la ciudad de Santiago, cuando tenía breves momentos acá en Temuco nos coordinábamos para hacer estas reuniones que se limitaban a no más de 10 minutos, y donde yo le firmaba volúmenes relevantes de documentación, que ni siquiera alcanzaba a revisar”.

Troncoso afirmó ante el fiscal que antes de arrendar la oficina en el Edificio Capital de Temuco “todos trabajaban desde lugares particulares de cada uno de ellos, y las coordinaciones se efectuaban vía correo electrónico, WhatsApp, Drive para alojar documentos, etc. Generalmente para hacer reuniones nos remitían los link cada coordinador con sus respectivos equipos”.

El presidente de Fundación Local aseveró que tenia conocimiento de Carlos Badilla porque “era del equipo cercano o de confianza de Luciano Rivas, pero nunca tuve cercanía ni amistad con él”.

Al ser consultado si Víctor Albornoz cumplía funciones para Fundación Local, Troncoso dijo que “uno de los coordinadores, específicamente para el programa Piloto de Reciclaje. Además, él es el tesorero de la Fundación Local. Víctor era de las personas que ya estaba designada al momento en que yo entré a la Fundación Local, aunque él indica siempre que no sabía mucho de la fundación y que se incorporó posteriormente. Victor Albornoz trabaja para la UFRO al igual que su pareja Priscila Brevis. Yo no tengo comunicación con él”.

Héctor Troncoso también habló en su declaración del abogado Héctor Moyano.

“Él llegó a participar de un programa de la fundación en el mes de mayo o junio de 2023. A Moyano lo conocía previamente porque es compadre de Andrés Albornoz, padrino de la hija mayor de Andrés Albornoz. Además, ellos se conocían de sus tiempos de estudio universitario en la Universidad Católica de Temuco. Héctor Moyano también era amigo de Luciano Rivas, ya que jugaban basquetbol incluso. Entre ellos tres tenían una amistad de años. Nosotros coincidimos en ocasiones en el estadio. Héctor Moyano efectivamente trabajó para algunos programas”, relató.

Al ser consultado quién contrató a Héctor Moyano para prestar funciones en Fundación Local, respondió que “no tengo certeza, pero me da la impresión que fue a instancias de Andrés Albornoz, puesto que en diciembre de 2022 se otorgó un poder de Pablo Gallardo a mí, y que fue redactado por Héctor Moyano y enviado desde el email de Andrés Albornoz. A este documento me referiré posteriormente”.

En su declaración prestada ante el fiscal Carlos Cornejo, Héctor Troncoso denunció que Héctor Moyano y otra persona le informaron qué debía declarar ante la PDI para hacerla coincidir con su ingreso a la Fundación con lo que iban a relatar las otras personas involucradas.

“Quiero extenderme sobre la participación de Héctor Moyano. Ocurre que cuando se iniciaron las investigaciones por los casos de las fundaciones, y nosotros fuimos citados a prestar declaración ante la PDI, días antes de prestar mi declaración, nos reunimos en la oficina de la fundación Sebastián Sandoval y Héctor Moyano, y me contaron la versión que debía decir para hacer coincidir mi ingreso a la fundación con lo que iban a relatar las otras personas involucradas, señalándome que yo no podía decir que había sido invitado por Andrés Albornoz para participar en la Fundación Local, y por miedo y falta de conocimiento sobre los procesos judiciales, yo accedí a relatar la versión que ellos me entregaron”.

En concreto, la parte de la declaración que no se ajusta a la verdad es la siguiente:

“A su consulta respecto de mi relación inicial con la Fundación Local, como cuestión previa a esta, puedo señalar que fruto de mi conocimiento y gestiones en la Vega Modelo, durante los años, donde he atendido temas de reciclaje, situación que con la eventualidad del problema de retiros de las basuras por parte del Municipio de Temuco, preocupación que también otros empresarios y sus familiar que trabajan en la misma Vega Modelo mantienen, es que una de esas personas de nombre Carlos SOTO quien es académico en el área de formulación de proyectos de la Universidad Santa María, de quien no tengo el fono de contacto, hijo de comerciante de la Feria Pinto, es que por temas de la basura y su reciclaje, me contactó consultándome información de dichos desechos, volúmenes, tratamientos y otros de interés. Además, puedo señalar que Carlos SOTO es quien creo la Fundación Local y quien además formuló los proyectos, imagino con otros profesionales”.

“Los énfasis que ellos me pedían para mi declaración eran hacer calzar que la gente de Valparaíso me conocía a mi, que ellos me buscaron a mi y que así no figurara gente del GORE. Me dijeron que ellos previamente habían conversado con Carlos Soto, y que llegaron al consenso que teníamos que decir que era por el vínculo de los padres de Carlos Soto quienes “supuestamente” trabajaban en la Feria Pinto. Lo relevante era que no figurara la gente del GORE”.

“Si bien la reunión donde se trató este tema de ajustar la versión de mi declaración fue con Sebastián Sandoval y Héctor Moyano, me da la impresión que la persona más interesada en hacer coincidir la versión de los hechos era Carlos Badilla, presumo que él conocía a la gente de Valparaíso, incluso él mantenía inicialmente la chequera de la Fundación Local. Yo creo que fue él quien elaboró ese relato alternativo de los hechos”.

¿Conoce otros casos donde imputados o testigos de estos hechos han declarado hechos falsos?

En su declaración, Héctor Troncoso desmintió a Paula Galleguillos, pareja de Juan Pablo Leonelli, afirmando que ella “declaró ante PDI o Fiscalía que yo la había invitado a participar en Fundación Local, cuestión que en ningún caso fue así. Esto lo puedo incluso acreditar mediante una comunicación de WhatsApp que mantuve directamente con ella, el día 04 de octubre de este año. Hago presente que por la relevancia de algunas partes de la conversación decidí tomar capturas de pantalla, ya que la configuración que mantiene Paula para su chat de WhatsApp es de mensajes temporales. Por tanto, para evitar que se perdiera la información, decidí hacer este respaldo, que pongo en este acto a disposición de la Fiscalía. Para constancia, se recepciona un total de 51 capturas de pantalla”.

El fiscal Carlos Cornejo le preguntó a Héctor Troncoso Triviño: ¿Qué es lo relevante de la conversación entre usted y Paula Galleguillos?

“Viene a desmentir la versión de Paula, ya que yo no la invité a participar en la Fundación Local, ella expresamente indica en uno de los mensajes que fue invitada en una reunión que mantuvo con el Gobernador Luciano Rivas, dando el contexto de que habría sido en el curso de una reunión y que le habrían recomendado Fundación Local porque su fundación no cumplía con el requisito legal de 2 años”.

En otra parte de la comunicación, yo le hago referencia de que a mi “Pipe” (aludiendo a Andrés Felipe Albornoz) me llevó a firmar para integrarme a la Fundación Local. Luego, le consulté a Paula que quién le dijo a Pipe que hiciera los trámites de la Fundación Local, y ella me respondió que fue “Luciano”, aludiendo al Gobernador Luciano Rivas.

El presidente de la fundación, afirmó ante el fiscal que realizaron todas las actividades que estaban comprometidas en los convenios y que -a su juicio- no hay perjuicios al Fisco.

“Nosotros realizamos todas las actividades que estaban comprometidas en los convenios, por lo cual no existe perjuicios al Fisco, ya que los fondos públicos fueron bien ejecutados. Lo que ocurre es que GORE Araucanía mantiene una serie de inconvenientes para establecer los procesos de rendición, ni siquiera hay manuales o reglamentación para determinar criterios de rendición. En consecuencia, la decisión sobre si un gasto está aprobado, observado o rechazado queda a criterio de cada funcionario encargado del seguimiento. Un ejemplo claro de esto es que mientras un profesional rechazaba informes de 500 páginas otro profesional en paralelo estaba aprobando un informe de 2 páginas. Producto de esto, nos mantenemos en litigio con GORE Araucanía”, sostuvo.

Al ser consultado ¿por qué se autorizó el inicio de la ejecución antes de la suscripción del convenio?, Héctor Troncoso aseveró que:

“Tengo entendido que estos eventos estaban previamente conversados entre las productoras y el Gobernador Luciano Rivas, quien habría intervenido directamente en esas gestiones. Me consta porque la gente de las productoras me lo indicó así, y tengo un correo electrónico que acompaño en este acto que deja de manifiesto esas gestiones del Gobernador con las productoras”.

El persecutor penal le consultó a Troncoso si ¿ha tenido contacto con alguno de los involucrados en los hechos y que sea relevante para el esclarecimiento de los hechos?

Héctor Troncoso Triviño entregó un antecedente revelador:

“Sí, después de la detención de Juan Pablo Leonelli y antes de prestar mi declaración del 25 de septiembre acá en Fiscalía, Andrés Albornoz me llamó vía WhatsApp desde un teléfono que no tenía asociado a él. Fue un llamado durante el curso de la tarde, muy probablemente del día 23 de septiembre de 2024. Me preguntó que cuando tenía que venir a declarar y me indicó textualmente “no me venda cumpa”, respondiéndole que yo venía a contar la verdad, y que si alguien tenía alguna responsabilidad tenía que asumirla. Lo que pretendía era que yo no dijera que fue él quien me llevó a firmar a la notaría. Finalmente me dijo “cumpa, por qué no le echa la culpa a Juan Pablo Lepín porque él ya estaba cagado. Yo tengo dos hijos chicos”. Yo le dije que no podía hacer eso, porque yo no tengo información de Juan Pablo Leonelli, y no iba a estar mintiendo, que además por mí mentira él estaría preso y que cómo yo iba a mirar a sus hijos. La comunicación fue de entre 1 y 2 minutos”.

El fiscal Cornejo le preguntó a Troncoso: ¿Qué beneficios económicos o de otra naturaleza obtenían las autoridades y/o funcionarios del GORE con Fundación Local?

“Yo creo que no tenían un beneficio económico directo, pero mi impresión es que era la forma de beneficiar a conocidos mediante puestos de trabajo. Además, se obtendría un beneficio político directo para el Gobernador Rivas, ya que era la forma de visibilizar su gestión, como una forma de propiciar su reelección. Siempre que se ejecutaba algo nos pedían avisar para que estuviera presente el Gobernador.

El fiscal le preguntó a Héctor Troncoso: ¿Quiénes serían estar personas “conocidas” que se beneficiaron?

“Víctor Albornoz, hermano de Andrés Felipe Albornoz. Rodrigo Duarte, cuñado de Andrés Albornoz. Daniela Garabito, apoderada del mismo curso del colegio de los hijos de Andrés Albornoz. Nataly Miranda, exfuncionaria GORE. Carlos Mandujano, familiar de Víctor Albornoz, ya que sus señoras son primas. Eduardo Alvo, amigo de Víctor Albornoz. Sebastián Sandoval, amigo de Carlos Badilla. Marcelo Forcael, compañero de curso del hermano menor de Carlos Badilla. Héctor Moyano, amigo de Andrés Albornoz y Luciano Rivas. Maritza Collinao, pareja de “Juanito” que es funcionario del GORE Araucanía y amigo de Luciano Rivas. Manuel Mora Chepo, amigo de Susan Alarcón. Paula Galleguillos, pareja de Juan Pablo Leonelli”.

En la arista Fundación Local, el Ministerio Público ha formalizado investigación solo contra el sociólogo Manuel Mora Chepo, quien permanece sin medidas cautelares en esta causa y la exfuncionaria del Gobierno Regional, Susan Alarcón Rubilar, quien hoy permanece prófuga de la justicia luego que no retornó al Centro de Cumplimiento Penitenciario Femenino de Temuco, como lo había ordenado la Corte de Apelaciones de Temuco.

Por su parte, el exgobernador Luciano Rivas tiene la calidad de imputado desformalizado en la arista ya mencionada, esto luego de una denuncia presentada por la diputada Ericka Ñanco.