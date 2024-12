Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El ex vicerrector Académico de la Universidad de La Frontera, Renato Hunter, pidió disculpas a los alrededor de 300 empleados desvinculados por la crisis financiera, admitiendo que no debería haber autorizado el pago de viáticos a su ex pareja. La tensión persiste en la institución debido al descontento de trabajadores y estudiantes en paro desde hace un mes. Hunter renunció para permitir nuevos liderazgos que enfrenten la crisis, destacando que las medidas se aplicaron tarde. Reconociendo un aumento en las contrataciones desde 2022, Hunter lamentó el "despilfarro de recursos" y su propio pago de viáticos por un viaje a Europa con su ex pareja. Además, enfatizó en la necesidad de mejorar los procesos internos y la transparencia en la conformación del nuevo Gobierno Universitario.