Con veredicto condenatorio culminó juicio contra director de Salud Municipal de Angol, Faustino Parra, acusado por abuso sexual a funcionaria del organismo. Tribunal falló a favor de la víctima, destacando como "gran paso" para tranquilidad de mujeres en la comuna. Abogado de la afectada, Luis Chamorro, enfatizó en que Parra no puede seguir en su cargo si comete delitos tan graves. Se invita a mujeres a denunciar, ya que "pueden ser escuchadas" incluso ante máximas autoridades municipales. Parra cumple arresto domiciliario total desde hace un año y pronto se conocerá su pena.

Durante la jornada de este sábado, con veredicto condenatorio terminó el juicio en contra del director del Departamento de Salud Municipal de Angol, Faustino Parra, quién fue acusado por abuso sexual en contra de una funcionaria del mismo organismo.

Después de algunos días de juicio oral, el tribunal dictaminó en favor de la víctima, desde donde valoraron la decisión como “un gran paso” que da tranquilidad a las mujeres de la comuna.

“Se ha dado un gran paso y podemos darle una gran tranquilidad no solo a mi representada, sino a que a todas las mujeres que laboran en la Dirección de Salud Municipal. En torno a que esta persona, no puede seguir siendo director de Salud Municipal si comete delitos tan graves como el abuso sexual”, afirmó Luis Chamorro, abogado particular de la víctima.

En ese sentido, el jurista invitó a las mujeres de las comuna a denunciar porque, por más que sea una máxima autoridad municipal, “pueden ser escuchadas”.

Parra actualmente tiene un arresto domiciliario total de hace casi un año y en los próximos días se dará a conocer la pena en este caso.