Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó la decisión del Presidente Gabriel Boric de no asistir al Encuentro Nacional Empresarial de La Araucanía (Enela) durante su visita a la región, generando críticas por parte de Corparaucanía, cuyo presidente Diego Paulsen consideró este hecho como un "desaire". Tohá rechazó la idea de un sesgo anti-empresarial en el gobierno, destacando los esfuerzos realizados para fortalecer la economía. Explicó que la agenda presidencial en La Araucanía se enfoca en visitar comunas previamente no exploradas, por lo que la participación en el Enela no estaba planificada. Subrayó la importancia del empresariado como actor clave en la sociedad, asegurando una interacción constante con este sector.