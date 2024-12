Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Vivo y Wheel The World instalan en La Herradura de Coquimbo una pasarela universal de plástico reciclado para personas con movilidad reducida, junto a una silla anfibia y tabla de SUP. La alianza busca promover el turismo inclusivo y el acceso a actividades al aire libre, con presencia de autoridades y deportistas en la inauguración. La iniciativa permitirá disfrutar de la playa de forma segura y participar en actividades físicas. La pasarela estará disponible a partir del 22 de noviembre, con la posibilidad de reservar la tabla de SUP en la página web de Wheel The World. Se realizaron capacitaciones para guías locales sobre seguridad y rescate acuático, garantizando un desarrollo seguro de esta modalidad deportiva adaptada.