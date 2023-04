Desde la Fiscalía se instruyó la concurrencia de la Brigada de Homicidios para así reforzar las labores que ya estaba realizando la SIP de Carabineros. No obstante, se reservaron mayores detalles para no entorpecer las diligencias que están en curso.

El pasado lunes 27 de febrero se inició una odisea para la familia del joven desaparecido Alexis Muñoz Michea (19), quien ese día salió de su casa en Ovalle, región de Coquimbo, con la promesa de volver a almorzar, lo que finalmente nunca pasó.

Desde ese día que Alexis se encuentra desaparecido, situación que tiene a la familia en un constante estado de preocupación, ya que según aseguran, el joven no solía realizar caminatas extensas, ni mucho menos desaparecer. También comentan que nunca dejaba de comunicarse con su familia, lo que contrasta con sus dos teléfonos apagados.

De esta manera, este martes 4 de abril se cumplieron 36 días desde que desapareció, proceso por el cual, se ha desplegado una intensa búsqueda.

En primera instancia, el Ministerio Público instruyó la concurrencia de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros. Posteriormente se ordenaron diligencias al personal de la Policía de Investigaciones (PDI), a través de la Brigada de Homicidios.

De esta manera, en la actualidad ambas policías llevan a cabo la investigación por presunta desgracia, sin descartar otras hipótesis.

No obstante, tanto Fiscalía como la PDI se reservaron mayores detalles, para no entorpecer -aseguran- el proceso investigativo en curso.

“Por instrucción del Ministerio Público, personal de la Brigada de Homicidios La Serena, se encuentra desarrollando diligencias que permitan esclarecer la presunta desgracia del joven de 19 años que permanece desaparecido en Ovalle, desde el 27 de febrero pasado. Debido a que la causa es reservada, no se pueden dar detalles del trabajo y las técnicas de análisis criminal e inteligencia policial que estamos aplicando, para establecer el paradero de la persona desaparecida y precisar las causas de la presunta desgracia”, manifestó el subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios La Serena.

Sentir de la familia de joven desaparecido en Ovalle

La tía de Alexis Muñoz, Joselin Michea, comentó en conversación con Diario El Ovallino, la desazón que sienten como familia, al no haber novedades con respecto al caso.

“Es lo mismo que hemos comentado desde un comienzo, no tenemos mayor información. Estamos totalmente desesperados porque pasan y pasan los días. Al comienzo teníamos llamados anónimos y rumores, toda esa información la tiene la SIP y son parte de la investigación. Pero ya ha pasado más de un mes y no han habido nuevos datos de anónimos ni tampoco rumores”, sostuvo.

En este contexto, la mujer lamentó la falta de comunicación y cercanía que siente, hay desde el Ministerio Público con ellos, ya que esperarían que esté más presente con la familia en esta situación.

“Después de la publicación que hizo el diario, la Fiscalía nos mandó orientación para ayudas psicológicas, pero no tenemos avances o noticias del caso. No tenemos nada concreto, no sabemos dónde está (Alexis), no tenemos pistas, ni nada”, afirmó.

“Por ultimo uno quisiera que te digan todos los días ‘no hay novedad’. Eso sería un consuelo de que al menos están presentes y pendientes del caso. Desespera cuando está todo en silencio y callado”, complementó.

Desde Fiscalía manifestaron que sí se han contactado y han prestado ayuda a la familia, con la que, a la vez, no descartan nuevos acercamientos.

“En marzo pasado, la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos de Ovalle, tomó contacto con los familiares para la orientación respectiva y para la derivación al Centro de Víctimas. Esto sin perjuicio de próximas comunicaciones que efectúe el Fiscal de la causa con los familiares”, sostuvieron desde el Ministerio Público.