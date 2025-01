Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

La Contraloría General de la República desestimó la acusación de un supuesto pago de $3.500 millones por 30 raciones de once del Programa de Alimentación Escolar de Junaeb, realizada por el exdirector Cristóbal Acevedo, tras verificar que el costo por ración era de $1.518 y no de $7.506 como se denunciaba. La entidad fiscalizadora también cuestionó la licitación pública del año 2020 por no establecer márgenes de precios adecuados, aunque destacó que esta distorsión fue corregida por la administración actual mediante la incorporación de restricciones y bandas de precios en licitaciones posteriores. La directora nacional de Junaeb, Camila Rubio, sostuvo que estas medidas buscan mejorar la calidad y continuidad operacional del servicio de alimentación escolar.